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疲累父遛娃 鄰居報警以為是遊民

【漢庭頓灘訊】
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漢庭頓灘男子出門遛娃，誤被當作遊民。（示意圖，Pexels）
漢庭頓灘男子出門遛娃，誤被當作遊民。（示意圖，Pexels）

近日，漢庭頓灘市一名父親在家附近「遛娃」時，竟被鄰居誤以為是遊民，而報警。

根據NBCLA電視台，漢庭頓灘居民翰伯格（Chapman Hamborg）上個月在Instagram上發布了一則短視頻，視頻中翰伯格正在與警察交流，當時他剛抱著小女兒從外面散步回來。

翰伯格指出，當天早上帶著女兒兩次外出散步回家，警察卻找上了門。警察說，「你剛才是去散步了嗎？那是一個寶寶嗎？你的鄰居看見你，以為你是遊民。」翰伯格說，「不，我不是遊民，只是一名勞累的父親。」

翰伯格當時梳著一個丸子頭，穿著寬鬆的衣服。他是四個孩子的父親。他表示很驚訝鄰居沒有認出他，他每天都會帶寶寶出去遛彎。他說，「很顯然，我需要改善我的外表。」他說，那名報警的鄰居還以為他偷了一個孩子，「我猜我是一名畫家或疲憊的父親都不能成為理由。」

不過翰伯格並沒有因此生氣，他說，「我會希望認識她（報警鄰居），並不是取笑她還是什麼，而是感謝她保持警惕，觀察周圍。」

翰伯格希望藉此機會讓更多人通過他的畫作認識遊民這一群體。他聯繫了非營利組織the United Way of Orange County，出售他的限定畫作「看不見的路」（Unseen Path），這幅畫描繪了他抱著他兩個孩子散步的場景。畫作收益的20%將捐贈給遊民服務組織。為遊民提供服務的the United Way of Orange County的Becks表示，「我們可以給出具體數字，僅4月就有371個家庭聯繫我們尋求幫助。」

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