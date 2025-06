疲累父遛娃 鄰居報警以為是遊民

漢庭頓灘男子出門遛娃,誤被當作遊民。(示意圖,Pexels)

近日,漢庭頓灘市一名父親在家附近「遛娃」時,竟被鄰居誤以為是遊民 ,而報警。

根據NBCLA電視台,漢庭頓灘居民翰伯格(Chapman Hamborg)上個月在Instagram上發布了一則短視頻,視頻中翰伯格正在與警察交流,當時他剛抱著小女兒從外面散步回來。

翰伯格指出,當天早上帶著女兒兩次外出散步回家,警察卻找上了門。警察說,「你剛才是去散步了嗎?那是一個寶寶嗎?你的鄰居看見你,以為你是遊民。」翰伯格說,「不,我不是遊民,只是一名勞累的父親。」

翰伯格當時梳著一個丸子頭,穿著寬鬆的衣服。他是四個孩子的父親。他表示很驚訝鄰居沒有認出他,他每天都會帶寶寶出去遛彎。他說,「很顯然,我需要改善我的外表。」他說,那名報警的鄰居還以為他偷了一個孩子,「我猜我是一名畫家或疲憊的父親都不能成為理由。」

不過翰伯格並沒有因此生氣,他說,「我會希望認識她(報警鄰居),並不是取笑她還是什麼,而是感謝她保持警惕,觀察周圍。」

翰伯格希望藉此機會讓更多人通過他的畫作認識遊民這一群體。他聯繫了非營利組織the United Way of Orange County,出售他的限定畫作「看不見的路」(Unseen Path),這幅畫描繪了他抱著他兩個孩子散步的場景。畫作收益的20%將捐贈給遊民服務組織。為遊民提供服務的the United Way of Orange County的Becks表示,「我們可以給出具體數字,僅4月就有371個家庭聯繫我們尋求幫助。」