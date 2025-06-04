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境內遊也查身分 公民妻機場遭拘留 海關：簽證已過期

洛杉磯訊
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一名白俄羅斯籍女子在前往夏威夷的返家途中，因為簽證過期，於波多黎各的聖胡安機場遭拘留。（gofundme截圖）
一名白俄羅斯籍女子在前往夏威夷的返家途中，因為簽證過期，於波多黎各的聖胡安機場遭拘留。（gofundme截圖）

一名白俄羅斯籍女子在前往夏威夷的返家途中，因為簽證過期，於波多黎各的聖胡安機場遭拘留，讓本以為是境內旅遊無需檢查身分的她措手不及，引發關注和討論。

28歲的Masha Vviadzenskaya與美籍丈夫及朋友赴波多黎各慶祝生日。4月16日，Masha準備搭乘返夏威夷的航班，於通過機場運輸安全管理局（TSA）安檢時出示了美國駕照。執法人員發現其簽證已逾期，立即將她帶離隊伍，並通知她將被拘留。

Masha曾於2022年以學生簽證合法入境美國，畢業後轉為工作簽證，在加州擔任ESL及小學教師，後隨丈夫搬至夏威夷，目前因等待工作許可續簽處於失業狀態。根據其丈夫表示，Masha並無任何犯罪紀錄，且透過婚姻已提出綠卡申請，案件正在審理中。

「新聞周刊」（Newsweek）報導指出，許多在美外籍人士會誤以為在境內領土旅行無需接受移民身分查驗，其實不然。美國海關曁邊境保護局（CBP）發言人向該周刊」表示，Masha已逾期居留八個月，在無合法移民身分情況下企圖搭機，因此遭到拘留。發言人強調，「自簽證到期後，她已屬非法居留，CBP授權在波多黎各這類美屬領地執行移民審查與執法。」

Masha丈夫透露，妻子被帶走時，執法人員曾提及可以上手銬，但為避免公開場面尷尬，選擇不這麼做。他說，「他們態度並不粗暴，也讓我們有時間道別，但這對我們情感上仍是非常沉重的打擊。」

讓情況更為複雜的是，Masha初期未被告知將被轉往何處，美國移民暨海關執法局（ICE）告知她可能被送往佛州南部或路易斯安那州。最終她被安置於佛州布勞沃過渡中心，丈夫也因此改變行程，前往佛州與家人同住，方便每周探視。

然而，案件進展受到護照轉移延誤影響。她的保釋聽證原訂於5月6日舉行，但因護照遲至5月19日才從波多黎各送達，導致程序延後。Masha丈夫坦言，「我們感到壓力非常大，也很焦慮，只希望事情能儘快朝正面方向發展。」

丈夫還表示，Masha這一年過得極其艱難，先後痛失父母，如今又面臨被拘押的打擊。目前，這對夫婦正在律師協助下，持續推動綠卡身分調整程序，並為應對法律開支設立GoFundMe募款頁面：https://www.gofundme.com/f/help-masha-with-urgent-legal-fee

工作簽證 移民 佛州

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