我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

聖蓋博山區 登山客驚喜拍攝到美洲大角羊家族行走峭壁

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
登山客在聖蓋博山發現大角山羊。（示意圖，取自National Wildlife Federation網頁）
登山客在聖蓋博山發現大角山羊。（示意圖，取自National Wildlife Federation網頁）

一群登山客日前在洛杉磯縣聖蓋博山區（San Gabriel Mountains）偶遇一幕難得景象：一大家子罕見的美洲大角羊（bighorn sheep）現身於山林峭壁之間。

這段難得的邂逅由Instagram帳號@lahikes於5月29日分享。從貼文照片中可見，這群害羞且行蹤隱密的大角羊現身於森林山崖之間，數量眾多，成員包括多隻雄性、雌性與幼羊。貼文表示，他們在對面的岩壁靜坐觀察超過半小時，親眼目睹這群野生動物在峭壁上行走、覓食的自然行為，堪稱一場大自然的壯麗表演。

貼文中說明，大角羊通常成群出沒以保護彼此，雄性以巨大的彎角為標誌，經常站在高處守望整個族群。從照片可見，牠們藉由特殊構造的蹄部牢牢抓住陡峭岩壁，穩定地在垂直坡面上行動，展現驚人的適應力。

環保人士指出，一次看到這麼多大角羊的機會極其罕見，貼文也形容此情此景為「難以捕捉的自然奇觀」。

根據美國國家野生動物聯盟（National Wildlife Federation）網頁資訊，大角羊的蹄由堅硬外緣與柔軟內墊組成，外蹄如鉤爪能緊扣岩縫，內墊則可依地形變化貼合表面，使牠們能自在行走於高山峭壁之上。雖然不如山羊靈活，但大角羊天生擅長攀登險峻地形，擅長借險避敵。

大角羊是北美原生物種，南加州聖蓋博山脈亦為其自然棲息地之一，但由於人類活動與氣候變遷影響，族群數量長期受壓，近年在野外大規模出現的機率極低。

聖蓋博 加州 氣候變遷

上一則

防野火 住宅5呎內「零區」禁枯木落葉

下一則

鮑爾溫公園 警殉職案 另1無辜平民亡者疑華人 可能因停車糾紛被殺

延伸閱讀

南加今明兩天將出現雷暴冰雹、強風惡劣天氣

南加今明兩天將出現雷暴冰雹、強風惡劣天氣
六福旅遊集團總裁賴振融：振興觀光業 2關鍵不能少

六福旅遊集團總裁賴振融：振興觀光業 2關鍵不能少
政治示威不斷 優勝美地新規：野外不能擅自掛旗

政治示威不斷 優勝美地新規：野外不能擅自掛旗
南加華人AI科技應用環保教育 陪伴青少年回歸自然

南加華人AI科技應用環保教育 陪伴青少年回歸自然
南韓海軍P-3巡邏機墜毀山區 目擊者通報看到煙霧升起

南韓海軍P-3巡邏機墜毀山區 目擊者通報看到煙霧升起
阿爾卑斯山周末意外頻傳 登山、滑雪1天6死

阿爾卑斯山周末意外頻傳 登山、滑雪1天6死

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深