聖蓋博山區 登山客驚喜拍攝到美洲大角羊家族行走峭壁

登山客在聖蓋博山發現大角山羊。（示意圖，取自National Wildlife Federation網頁）

一群登山客日前在洛杉磯縣聖蓋博 山區（San Gabriel Mountains）偶遇一幕難得景象：一大家子罕見的美洲大角羊（bighorn sheep）現身於山林峭壁之間。

這段難得的邂逅由Instagram帳號@lahikes於5月29日分享。從貼文照片中可見，這群害羞且行蹤隱密的大角羊現身於森林山崖之間，數量眾多，成員包括多隻雄性、雌性與幼羊。貼文表示，他們在對面的岩壁靜坐觀察超過半小時，親眼目睹這群野生動物在峭壁上行走、覓食的自然行為，堪稱一場大自然的壯麗表演。

貼文中說明，大角羊通常成群出沒以保護彼此，雄性以巨大的彎角為標誌，經常站在高處守望整個族群。從照片可見，牠們藉由特殊構造的蹄部牢牢抓住陡峭岩壁，穩定地在垂直坡面上行動，展現驚人的適應力。

環保人士指出，一次看到這麼多大角羊的機會極其罕見，貼文也形容此情此景為「難以捕捉的自然奇觀」。

根據美國國家野生動物聯盟（National Wildlife Federation）網頁資訊，大角羊的蹄由堅硬外緣與柔軟內墊組成，外蹄如鉤爪能緊扣岩縫，內墊則可依地形變化貼合表面，使牠們能自在行走於高山峭壁之上。雖然不如山羊靈活，但大角羊天生擅長攀登險峻地形，擅長借險避敵。

大角羊是北美原生物種，南加州 聖蓋博山脈亦為其自然棲息地之一，但由於人類活動與氣候變遷 影響，族群數量長期受壓，近年在野外大規模出現的機率極低。