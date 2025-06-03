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非低齡層專屬…泡泡瑪特家族 風靡華人熟女圈

記者張宏╱洛杉磯報導
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亞凱迪亞華人收藏的zimomo。（記者張宏╱攝影）
亞凱迪亞華人收藏的zimomo。（記者張宏╱攝影）

成年人也愛Labubu，當華人熟女遇到Labubu瞬間大人變小孩。亞凱迪亞華女痴迷收集Labubu到泡泡瑪特家族，她說，作為香港人，自然要支持香港設計師設計的Labubu，同時喜歡Labubu帶來的情緒價值。

亞凱迪亞華人Tiffany王，2022年就開始收集泡泡瑪特家族的玩偶，如今在她的家和辦公室，幾乎擺滿Labubu和泡泡瑪特家族其他角色玩偶，價格和數量都沒有計算過，但任何一個泡泡瑪特家族粉進來她辦公室，都會哇的一聲表示感嘆。辦公室擺放著很難買到的大首領Zimomo，大尺寸的Molly Space太空人，還有泡泡瑪特今年春節集合12個人物的新年好牌系列和各種還未拆封的Labubu盒子等。

Tiffany每日除忙於工作，陪伴她的，就是這些玩偶和貓咪。她說，工作繁忙，壓力大的時候，抬頭看看這些造型各異的玩偶就覺得很放鬆，尤其是Labubu看起來很醜，卻很自信頑皮和一種對什麼都不在乎的戲謔感，這讓她很解壓。同時因為Labubu是香港設計師設計，她作為香港人要支持。在泡泡瑪特家族裡，目前最受歡迎的是Labubu，而Labubu裡最貴的是Zimomo，因為數量少所以奇貨可居， 她幾乎全部都在中國網站購買，然後寄到美國，預計6月還會有一個更大新品寄到。

她說，每個人都有愛好和花錢的地方，她認為泡泡瑪特的產品細節很漂亮，其手工和同類產品相比，其價格是合理的。Tiffany王屬於有新品出來就想擁有，有可愛的就想要的收藏者。

華人熟女Susan劉日前回台灣，還專門去當地泡泡瑪特店朝聖。她說，現在台灣年輕人也很愛Labubu，她買了兩個亞洲限量版。不過她認為，Labubu做工比較粗糙，細節不算好，但現代人精神匱乏，需要各種玩偶形象來撫慰，同時盲盒的概念很刺激。她十幾年前就開始玩娃娃，主要收集熊玩偶和迪士尼周邊，光是Baby Billy泰迪熊，就有200多隻，最早可追溯到上個世紀90年代的版本。現在家裡和辦公室，都有這些玩偶的身影，玩玩偶和養寵物一樣，會抱著它們講話、拍照。她最愛的是維尼熊，旅行都會隨身帶著，但男朋友喜歡Hello Kitty，導致她現在也有很多Hello Kitty，尤其會收限量版和聯名版，比如她有日本限量版維尼熊和JellyCat及道奇聯名的Hello Kitty玩偶等。

她說，玩偶的世界很殘酷也很現實，有些很紅有人氣，主人就能拿到網上轉售回本或盈利，因此一些以投資為目的的人，就專門收那些限量版或比較受歡迎的款式；但這意味著每次要買兩個，一個自己玩，一個拿去賣。準備拿去賣的玩偶不能拆盒，如果拆盒價格就掉很多。而那些無人問津的玩偶，人們可能玩一陣子後，就將其丟在角落或垃圾桶。

亞凱迪亞華人Tiffany王從2022年就開始收集泡泡瑪特家族的玩偶。（記者張宏...
亞凱迪亞華人Tiffany王從2022年就開始收集泡泡瑪特家族的玩偶。（記者張宏╱攝影）
泡泡瑪特春節版。（記者張宏╱攝影）
泡泡瑪特春節版。（記者張宏╱攝影）
華人熟女Susan劉辦公室擺放的玩偶。（記者張宏╱攝影）
華人熟女Susan劉辦公室擺放的玩偶。（記者張宏╱攝影）
大尺寸的Molly Space太空人。（記者張宏╱攝影）
大尺寸的Molly Space太空人。（記者張宏╱攝影）
亞凱迪亞華人Tiffany王從2022年就開始收集泡泡瑪特家族的玩偶。（記者張宏...
亞凱迪亞華人Tiffany王從2022年就開始收集泡泡瑪特家族的玩偶。（記者張宏╱攝影）
泡泡瑪特家族成員都有收藏。（記者張宏╱攝影）
泡泡瑪特家族成員都有收藏。（記者張宏╱攝影）

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