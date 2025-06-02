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獸醫專業評估 平靜與牠告別

記者楊青╱洛杉磯報導
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Ceci林和她的毛孩子Shannon。（Ceci提供）
Ceci林和她的毛孩子Shannon。（Ceci提供）

生命的神奇往往不可思議，當寵物要告別主人時，牠知道，牠的主人也知道。

「我家的小京巴快走的時候，飯量一天比一天小，精神一天不如一天，最後幾乎不吃了，」Ceci林說，她知道，這個和她的一起生活的十多年的毛孩子要走了。

Ceci說，她家的兩隻狗都實施安樂死的方式告別。因為狗狗們從小就要打疫苗和各種預防針，有固定的獸醫，對狗狗情況非常熟悉，獸醫診所實施安樂死非常專業，會盡量化解飼主的悲哀和傷痛，整個過程平靜。

Ceci說，獸醫會給狗注射三針。第一針讓寵物平靜下來，「這時候你可以感覺到你的寵物不再有痛苦，非常安靜」，獸醫會給飼主足夠的時間和寵物告別；第三針下去的時候，寵物在飼主的懷抱裡完成最後的呼吸，「對於我來說，安樂死是我對我的寵物最好的送別方式，牠們在我的懷抱中安然離去，沒有痛苦」。

愛犬永別了主人，但祂永遠留在了主人心中。（Ceci提供）
愛犬永別了主人，但祂永遠留在了主人心中。（Ceci提供）

格蘭杜拉市林姓獸醫表示，一方面不要繼續增加寵物生命終點的痛苦，另一方面要盡可能延長主人和寵物相處時間，很多飼主不知道什麼時候是寵物安樂死的最佳時間，獸醫可以幫忙檢查診斷，看看寵物是否只是暫時的健康問題，可以康復，還是不可救藥的頑疾，給飼主提供參考。不過她表示，獸醫診所實施安樂死通常都需要預約，所以專家意見非常重要。

據一些華人寵物飼主表示，一些獸醫診所對患有癌症和重病的寵物特別仁慈，允許Walk-in，讓主人能夠盡可能延長和寵物在一起的時間。一些獸醫診所則建議飼主可以先註冊登記，讓獸醫診所有所準備，一旦寵物生命突轉，可以馬上實施安樂死。

目前南加州各地的獸醫診所普遍都有給寵物實施安樂死的服務，費用從450美元至650美元不等；一些獸醫診所也提供到府服務，但費用通常增加三分之二或翻倍。如果大型寵物自然死亡，也有提供善後服務行業，費用一般是150元至250元不等，兩個小時內到府。

寵物的火化也有多種選擇，如果跟別的寵物一起火化，會比較便宜，150美元左右；如果要求單獨火化，費用翻倍或更多。飼主也可以選擇留或不留寵物骨灰，不留不收費，保留及相關的紀念品費用為150美元左右。

寵物 安樂死 加州

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