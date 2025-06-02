黃石公園7死車禍 肇事者酒精超標兩倍

黃石公園5月1日發生七死八傷重大車禍，肇事駕駛酒測濃度為正常值兩倍。（美聯社）

福斯電視台（FOX）報導，根據警方 5月30日聲明，5月1日發生於黃石公園 七死八傷（大多為華裔）的重大車禍，肇事駕駛、來自德州漢布爾（Humble）25歲的莫雷諾（Isaiah Moreno），其血液中的酒精濃度，超過法定駕駛限制的兩倍。

警方指出，莫雷諾當時正駕駛道奇公羊（Dodge Ram）皮卡車，行駛在愛達荷州東部的20號公路上，車輛越過道路中心線，與載有十餘人的賓士（Mercedes）旅遊巴士正面相撞。兩車隨後均起火燃燒，莫雷諾及來自中國、義大利 和加州的六名遊客喪生，倖存者送往附近醫院接受治療。

這起致命車禍發生於亨利湖（Henrys Lake）附近，距離懷俄明州的黃石公園約16哩。黃石公園是美國最大的國家公園之一，每年吸引數百萬遊客。出事的道路主要連接黃石公園和大提頓（Grand Teton）國家公園。

愛達荷州州警在聲明中指出，莫雷諾的血液酒精濃度為0.20%，法定限制為0.08%。警長維迪克（Chris Weadick）表示，這場悲劇應該成為警鐘。

根據5月1日事故影片，一輛紅色皮卡車在道路的逆向側，車頭被壓扁起火，旅遊巴士則被火焰吞噬。倖存者在路邊接受救護，直升機也抵達現場。60歲的梅里爾（Roger Merrill）告訴美聯社，他開車回家時碰上事故，人們焦急地等待救援。「因出事地點特殊，救援花很長時間才抵達，」他說。

根據Local News 8電視台，六名旅遊巴士遇難者包括30歲來自內陸東谷市（Eastvale）司機兼導遊張宇（Yu Zhang）、義大利米蘭籍萬艾文娜（Ivana Wen，譯音，28歲）、亞凱迪亞 萬愛鳳（Aifeng Wan，音譯，53歲）、亞凱迪亞李聶（ Li Nie，音譯，64歲）、中國廣西李建平（Jianping Li，音譯，71歲）、中國桂林蔣曉明（Xiaoming Jiang，音譯，66歲）。

警方稱，發生碰撞事故的旅遊車內共有14人，其中13名乘客中有12人為中國公民。