「飛虎隊中美情」雕像 6月28日在The Proud Bird揭幕

美國飛虎隊友好協會宣布，「飛虎隊，中美情」雕像將於6月28日在The Proud Bird揭幕。（記者楊青／攝影）

在抗戰勝利80周年之際，美國飛虎隊友好協會將在洛杉磯國際機場 轄區、歷史悠久的The Proud Bird餐廳，豎起一座中美友誼「飛虎隊，中美情」雕像。美國飛虎隊友好協會會長許紹理呼籲眾人捐資助塑，支持中美友誼。雕像預期在6月28日揭幕。

許紹理表示，這座紀念雕塑由陳納德將軍和中國士兵全身像組成，重溫飛虎隊的崢嶸歲月，傳播飛虎精神，頌揚中美友誼。

許紹理表示，飛虎精神承載著合作情誼，陳納德將軍和飛虎隊雕像由眾人捐款建成，也是飛虎隊合作精神的體現。他表示，捐助設有多個方案，個人捐助500美元或3600元人民幣、兩人聯名捐助900美元或6450元人民幣，或機構名義捐助2000美元或1萬4400元人民幣；捐助者的名字將刻在碑上，永久紀念。捐款至6月15日止。

捐款支票可寄American Flying Tigers Friendship Association，13337 South Street, #256, Cerritos, CA 90703，或Zelle：[email protected]，或微信 捐款。

据介紹，6月28日上午雕像揭幕當天，魯迅長孫周令飛將來洛杉磯，與陳納德將軍的女兒和外孫女等，一起舉辦「陳納德與魯迅」主題座談會，宣揚堅韌不拔、勇於抗爭的精神品質，並弘揚中美兩國人民的友誼，歡迎民眾一起參與。

許紹理表示，他是陳香梅的外甥，同時是魯迅的侄孫。陳納德支援中國對抗侵略，跨越國界、為正義而戰；魯迅，作為中國現代文學奠基人之一，發起「中國左翼作家聯盟」，以筆鋒喚醒民族鬥志。兩人鬥爭精神，表現形式不同，但都體現對不公和壓迫的反抗、對正義和真理的追求。

雕像落成典禮與論壇地點：The Proud Bird，11022 Aviation Blvd., Los Angeles, CA 90045，座談會入場券100美元（陳納德飛虎隊雕像功德碑上留名者免費），詳情洽許紹理，626-380-6410，或者[email protected]。