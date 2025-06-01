怪男咬傷警官 逮捕過程身亡

46歲男子科爾特斯行為古怪且咬傷警員，在警方逮捕過程中死亡。（富樂頓警局）

KTLA 5電視台報導，富樂頓市警局5月30日公布一段影片，紀錄警方4月20日逮捕46歲科爾特斯（Jose Luis Naranjo Cortez）過程。該男行為古怪並咬傷警員，最終在逮捕過程中死亡。目前該事件起因尚未公布。警方稱，他有多項犯罪前科，包括過失殺人、持致命武器襲擊、與未成年人非法性行為、持有毒品、酒駕與刑事威脅等。

根據警方隨身佩戴攝像機影片顯示，4月20日凌晨，一名警員在萊蒙公園（Lemon Park）內發現科爾特斯手持冒煙紙箱，命令他將紙箱放下。科爾特斯起初排斥警方靠近，稱「我沒有緩刑。」警方回應「我不在乎。你不能在公共場合點火。」雙方持續爭執，最終科爾特斯坐下，但仍持續說出不合邏輯的言語，包括對警方說「你讓我得了結核病」。

他似乎試圖解釋自己是想離開公園，且提及他的兄弟和一名女士也在那裡，還提到自己剛從監獄出來。當另一名警官上前試圖讓他站起來時，情況開始失控。「你們要帶我去哪？」科爾特斯問。「先生，你讓我得了結核病」他再次聲稱，且不斷說自己沒有緩刑，詢問自己犯什麼錯。

當警方加大力度將科爾特斯拉 起來時，他情緒變得激動，聲音顫抖，大聲喊叫。「不！你不能吃我！先生」。多名警員試圖將反抗的他按倒在地。衝突發生幾分鐘後，配戴隨身鏡頭的警官大喊「他在咬我！」警方在聲明中指出，「在試圖拘捕該男子過程中，嫌犯暴力咬傷一名警官手臂，造成傷害。」

影片顯示，科爾特斯在試圖抵抗中痛苦掙扎，警方不斷用言語安撫，告訴他「若你跟我們合作，我們會溫和處理。」在此期間，一名自稱是科爾特斯兄弟的男子朝現場跑來，警方阻止其靠近。這名男子後來因抗拒和妨礙執法遭逮捕。

隨著科爾特斯動作逐漸平息，警方開始撤退。影片中，配戴隨身攝影機的警官說「該死的，這是一個嚴重的咬傷。」另一名警官問「你的手還好吧？」受傷警官稱「他咬到我的前臂，所以我打了他兩拳。」

隨著事件持續，警方開始懷疑科爾特斯生命徵象，但很快確認他仍有呼吸，然醫護人員到場後，科爾特斯停止呼吸。相關單位隨後證實，他在送醫後不治。根據警方聲明，「富樂頓警局在所有事情明朗及橙縣 檢察官辦公室完成獨立調查前，不會對警員是否遵循部門政策和法律做出任何結論。」