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施打疫苗退潮爆傳染病 專家示警：恐釀災難

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
生物學教授Dr. Benjamin Neuman表示，疫苗與群體免疫是現代社會正常運作的基石。（ZOOM截屏）
生物學教授Dr. Benjamin Neuman表示，疫苗與群體免疫是現代社會正常運作的基石。（ZOOM截屏）

美國多州近日麻疹與百日咳病例激增，引發公共衛生界關切。美國社區媒體於30日（周五）舉行線上會議，邀請多位醫學專家從科學、政策與全球公衛角度剖析疫情成因與潛在風險，並警告疫苗接種率下降與政府資源削減，正導致疫苗可預防疾病捲土重來，呼籲重建社會對疫苗與科學的信任。

范德堡大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授夏夫納（Dr. William Schaffner）指出，截至目前，全美已有35州通報麻疹疫情，病例總數突破1079起，百日咳病例更較去年翻倍。他警示，疫苗曾成功消滅的疾病，如麻疹、小兒麻痺與白喉，如今正因社會淡忘其危險性、不實資訊氾濫與疫苗猶豫氛圍，重新對公共健康構成威脅。

他以德州西部門諾派（Mennonite）社區疫情為例指出，該群體未必反對疫苗，但由於信奉自然生活、排斥現代醫療，致使多數兒童未施打疫苗，一旦病毒入侵即迅速擴散，已有數人因併發肺炎死亡。

德州農工大學（Texas A&M University）生物學教授紐曼（Dr. Benjamin Neuman）表示，疫苗與群體免疫是現代社會正常運作的基石。他批評目前反疫苗聲浪缺乏科學依據，部分政治人物更主張每項疫苗改版均應重新進行安慰劑對照實驗，恐使疫苗研發與發行時間大幅延後，增加民眾染病風險。

舊金山加大（UCSF）傳染病學家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）指出，今秋新版COVID-19疫苗將僅提供65歲以上長者與有共病症者施打，健康孕婦與兩歲以下嬰幼兒則被排除在外。他擔心此舉將使高風險族群失去基本保護，尤其新生兒尚須仰賴母體抗體來對抗病毒。

陳子平也批評，mRNA疫苗遭到質疑並被削減資源投入，將嚴重影響未來流感與新興疫情的防疫準備。他強調，mRNA技術自1960年代便已研發，具備製程快速、靈活因應病毒變異等優勢，如今卻遭政治氛圍質疑，令人憂慮。

耶魯大學（Yale University）科學家拉特佛西安（Dr. Jirair Ratevosian）則指出，由美國主導的「總統防治愛滋病緊急救援計畫」（PEPFAR）自2003年設立以來，已在全球50多國拯救超過2500萬條生命，協助逾2100萬人獲得抗病毒治療。但今年初新政府暫停對外援助90天，導致多國診所關閉、藥品供應中斷，防疫與治療服務受阻。

他指出，根據研究推估，90天的資金中斷，在未來一年內可能造成高達10萬人死亡、數萬新增感染病例。「HIV治療一旦中斷，病毒傳播風險急升，且將產生抗藥性，破壞多年來的防疫成果。」他呼籲國會儘速恢復PEPFAR五年期授權，避免人道災難擴大。

疫苗 疫情 麻疹

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