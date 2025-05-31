洛縣檢察長霍克曼 與亞裔歡度傳統月

美國華人婦女聯合會會長張嫻（前排右二）和婦女會代表們合影。（記者張宏╱攝影）

華人 社區代表29日在羅斯密舉辦洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）上任歡迎會暨慶祝亞太傳統月，他表示，自己的幾個孩子都會說流利的中文，同時他上任後致力於打擊犯罪，希望為大家營造安全的社區環境。

羅省中華總商會主席，檢察長辦公室亞太裔社區顧問莊佩源在霍克曼競選時大力支持，作為這次見面會召集人，他表示，最大願望是社區能擁有一個和平安寧的環境，而檢察長霍克曼和其團隊幫助亞太裔實現這個願望，藉此表示感謝，同時感謝各方警隊對社區服務貢獻，保障社區安定繁榮和平穩定。

霍克曼表示，自去年12月3日上任以來，一直依法打擊犯罪。他代表著洛縣 地區檢察官辦公室2100名員工和約750名檢察官，並與洛縣各執法部門重建了密切的合作關係。現在公眾也明白，當犯罪分子肆意侵犯他們的生意、搶劫企業或入室盜竊時，執法部門會為受害者提供幫助。他從上任第一天起就強調重點關注六個領域，分別是入室盜竊、零售竊盜、仇恨犯罪、人口販賣、無家可歸者犯罪和芬太尼中毒，警察每天都在外面執行正義使命，追捕罪犯。執法部門和檢察官辦公室都各司其職。

他說，亞太裔是美國社區中最大和最重要群體之一，他很高興受邀參加亞裔傳統月。他三個孩子都會說中文，而他只會說簡單的「你好」，但依然感謝亞太裔代表對維護社區安全的貢獻。

霍克曼嘉獎六名作出貢獻及支持檢察長工作的社區人士，包括莊佩源、美國南加州華人聯合總會會長熊文勝、美國華人婦女聯合會會長張嫻、鄺文傑、林文勇和陳德興。

洛縣分局局長Eric Kam、洛杉磯市警局華裔副局長周寶來（Blake Chow）和洛杉磯國際機場 （LAX）警局局長Cecil W. Rhambo Jr、康普頓學區警察局局長William Wu、洛縣懲教局執法官員，亞凱迪亞華人市長關美滿等出席活動。