嗶嗶倒車聲惱人 居民擋Waymo充電站

Waymo停車場擾民，聖塔蒙尼卡部分社區積極阻止車輛進場。（美聯社）

無人計程車Waymo 進軍大洛杉磯 後，雖然逐步克服高速公路等挑戰，但近來又碰到居民群起抗議，原因是停車、充電站太靠近社區，整天響個不停的倒車嗶嗶聲，讓居民用障礙物，甚至人身阻擋Waymo進停車場。

這是發生在洛縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）真實場景，雖然政府法規確實規定，自駕車 倒退時必須發出聲響，但因為太過頻繁，當地某些社區的居民開始阻撓Waymo停車。

洛杉磯媒體報導，情勢最近惡化到，已經不是口頭抗議，而是真的身體力行，停車場入口放交通錐，故意把車停在入口，甚至是在車準備進入時以身擋車。但停車充電站是私人土地，因此Waymo公司已經報警處理六、七次了。

Waymo是Google子公司，停車場最初的用途是，計程車不載客時，會自動回來充電。但官員也沒想到，倒車時的嗶嗶聲會引發民怨。

Waymo表示，他們會持續學習、改善駕駛方式，在進入新的鄰里時，也會優化介紹、說明方式。Waymo強調，他們希望成為每個社區的好鄰居，也會在聖塔蒙尼卡維持正面作法。

只不過，鄰里間的抱怨愈來愈強，因為嗶嗶聲不但沒有減少，甚至一天24小時都有，他們只好繼續阻撓車輛進入。一位居民表示，「我只是要阻止噪音」，本來以為Waymo進駐很酷，但噪音也跟著來了，所以他的想法變了，「希望噪音退散」。