遊民住屋頂騷擾 診所面臨歇業

遊民很容易從停車場（左側建築）進入診所樓頂（黃色建築）。（圖片截至谷歌地圖）

洛杉磯 縣中南部地區有醫生表示要歇業，因為診所屋頂多年來一直住著很多流浪漢，甚至多次引發火災。該診所員工、患者不勝其擾，醫生花費超過10萬美元試圖趕走這些遊民 ，但無濟於事，當地警察也無能為力。醫生稱，就像生活在地獄，幾乎失去一切。

根據KTLA電視台報導，Tahani Soliman醫生擁有位杭廷頓公園市（Huntington Park）的一間診所，具體地點位Rugby大道和Zoe大道拐角處。診所隔壁的多層停車場，一直是無家可歸者聚集地；通過該停車場，很容易進入診所大樓的屋頂，並在上面露營、偷電、從診所的空調機組裡盜取金屬，甚至放火。

Soliman表示，她已經花費超過10萬美元，用於維修和設置阻攔設施，例如加建鐵絲網，但這些設施都被無家可歸者輕易拆掉。「我們簡直生活在地獄」Soliman指出，「遊民毀了診所的屋頂，我需要更換新屋頂、空調供電，我要把所有的東西都換掉。」

洛杉磯市消防局工作人員，日前剛撲滅停車場屋頂上一場大火。診所工作人員Gaby Rodriguez表示，發生火災已經不是第一次，同一地點曾發生另一起大火。

Rodriguez指出，安裝鐵絲網圍欄，被遊民拆了，在空調周圍裝籠子，他們又把籠子拆了。據Rodriguez提供的消息，當地警方告訴醫生及其員工，他們對解決遊民問題已無能為力。診所向市政府求助，但電話無人接聽。

Soliman說她受夠了，員工和患者都得不到當局支持，她感到沮喪和憤怒，「我的員工、病人和租戶，都沒有得到相應保護，這就是我要歇業的原因，因為遊民住在屋頂，我幾乎失去一切。」KTLA電視台聯繫漢庭頓公園市政府，他們表示將調查此事。