我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

遊民住屋頂騷擾 診所面臨歇業

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊民很容易從停車場（左側建築）進入診所樓頂（黃色建築）。（圖片截至谷歌地圖）
遊民很容易從停車場（左側建築）進入診所樓頂（黃色建築）。（圖片截至谷歌地圖）

洛杉磯縣中南部地區有醫生表示要歇業，因為診所屋頂多年來一直住著很多流浪漢，甚至多次引發火災。該診所員工、患者不勝其擾，醫生花費超過10萬美元試圖趕走這些遊民，但無濟於事，當地警察也無能為力。醫生稱，就像生活在地獄，幾乎失去一切。

根據KTLA電視台報導，Tahani Soliman醫生擁有位杭廷頓公園市（Huntington Park）的一間診所，具體地點位Rugby大道和Zoe大道拐角處。診所隔壁的多層停車場，一直是無家可歸者聚集地；通過該停車場，很容易進入診所大樓的屋頂，並在上面露營、偷電、從診所的空調機組裡盜取金屬，甚至放火。

Soliman表示，她已經花費超過10萬美元，用於維修和設置阻攔設施，例如加建鐵絲網，但這些設施都被無家可歸者輕易拆掉。「我們簡直生活在地獄」Soliman指出，「遊民毀了診所的屋頂，我需要更換新屋頂、空調供電，我要把所有的東西都換掉。」

洛杉磯市消防局工作人員，日前剛撲滅停車場屋頂上一場大火。診所工作人員Gaby Rodriguez表示，發生火災已經不是第一次，同一地點曾發生另一起大火。

Rodriguez指出，安裝鐵絲網圍欄，被遊民拆了，在空調周圍裝籠子，他們又把籠子拆了。據Rodriguez提供的消息，當地警方告訴醫生及其員工，他們對解決遊民問題已無能為力。診所向市政府求助，但電話無人接聽。

Soliman說她受夠了，員工和患者都得不到當局支持，她感到沮喪和憤怒，「我的員工、病人和租戶，都沒有得到相應保護，這就是我要歇業的原因，因為遊民住在屋頂，我幾乎失去一切。」KTLA電視台聯繫漢庭頓公園市政府，他們表示將調查此事。

遊民 洛杉磯

上一則

與成龍飆戲 王班挑梁演出「功夫夢」

下一則

首位亞裔 胡仕新獲任河濱加大校長

延伸閱讀

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
市長參選人史里華訪世報 反建華社遊民所 籲重視住宅區需求

市長參選人史里華訪世報 反建華社遊民所 籲重視住宅區需求
布碌崙遊民所抗議遭捕 5人撤案 社區歡慶

布碌崙遊民所抗議遭捕 5人撤案 社區歡慶
遊民闖入舊金山華埠百年劇院 拒絕收容遭警抬離

遊民闖入舊金山華埠百年劇院 拒絕收容遭警抬離
流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕

流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕
涉造假石棉報告 布碌崙86街遊民所遭勒令停工

涉造假石棉報告 布碌崙86街遊民所遭勒令停工

熱門新聞

「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動