與成龍飆戲 王班挑梁演出「功夫夢」

華裔主演王班（圖左）接受世界日報記者專訪。（截圖自採訪影片）

當兩代「功夫夢」主角並肩現身，當東方功夫與西方搏擊正面交鋒——備受期待的動作大片「功夫夢：融合之道」（Karate Kid: Legends）5月30日北美上映。這部新作不僅迎來成龍 與馬奇歐（Ralph Macchio）兩大影壇傳奇回歸，更邀請新生代華裔 演員王班（Ben Wang）挑起主演重任，為這個經典系列注入鮮活新血。

王班飾演的「李峰」，是一位自北京搬遷至紐約的武術神童，為替朋友出頭，決心參加一場命運交織的武術比賽。故事中，他在韓先生（成龍飾）與丹尼爾（馬奇歐飾）兩位師父調教下，從迷失少年逐步走向融合之道——試圖將中式功夫的內斂與現代搏擊的剛猛，煉成屬於他的武學與人生哲學。

對王班而言，這個角色不只是表演，更像一次人生的回聲。「我和李峰幾乎有一樣的背景。」王班在接受本報專訪時分享，「我在中國出生，後來跟媽媽一起搬到美國，現住在紐約。角色經歷的每一步，我幾乎都走過。」

王班在出演前，曾學過一點功夫和跆拳道 ，但從未接觸過空手道。為更好塑造角色，王班展開一個半月的密集空手道訓練，每天反覆進行俯臥撐、仰臥起坐、深蹲、踢腿、出拳和跳躍等基本動作，慢慢累積肌肉記憶與柔軟度。影片導演Jonathan Entwistle對王班的表現評價是，「一開始王班只是演員，但現在他已經變成戰士。」

更令王班難忘的，是與兩位「功夫傳奇」的並肩共演。談到成龍，他語帶敬畏地說，「他（成龍）六歲半就拍戲，拍了數不清的電影，但每天仍像第一次上工那樣有熱情。他的能量讓我們所有人汗顏。」至於馬奇歐，王班形容他是「守護角色40年的溫柔戰士」，對角色的尊重與堅持令人動容。