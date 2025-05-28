學開車意外墜落公路 父亡女重傷

拉古那灘26日下午發生慘烈車禍，15歲女兒練開車從二樓衝落高速路，父親當場死亡。（KTLA5）

橙縣 拉古那灘（Laguna Beach）26日下午發生一起車禍悲劇。一名父親指導15歲女兒學習開車時，車子從停車場二樓衝至高速路，導致這名父親當場死亡，女兒身受重傷。

根據KTLA 5電視台報導，拉古那灘（Laguna Beach）警局當天下午4時14分接到報警，在Wesley和Montage Resort Drives之間的海岸高速路發生車禍。警方趕到現場初步調查發現，車禍最初發生地不在高速路上，而是從附近路堤猛衝40英尺至高速路。警方稱，事故車原本在Gelson's Market的二樓停車場，車子不知為何衝破停車場圍欄，摔在路堤上，最後底朝天停在高速路上。

橙縣警局27日公布更多受害者和案件信息。事故發生時，64歲的拉古那灘居民James Politoski正在指導持有臨時駕照的15歲女兒開車，James Politoski當時坐在副駕駛座位。

James Politoski當場死亡，其女兒目前在Mission醫院接受治療。她雖然深受重傷， 幸無生命危險。