搬家10次無處落腳 野火災民難尋住處

趙美心(前排右四)與艾塔迪那市多家非營利機構與住房倡導團體共同出席記者會。（記者朱敏梓/攝影）

伊頓野火發生五個月以來，仍有不少災民無法獲得穩定的臨時或長期住房。聯邦眾議員趙美心 27日在艾塔迪那市圖書館舉行記者會，稱有災民搬家九、十次，仍找不到落腳點，呼籲動用更多住房資源，讓災民獲得實際援助。

趙美心表示，儘管聯邦緊急事務管理局（FEMA）已核發1億3200萬美元災後援助款，其中4000萬專用於住房協助，仍有許多災民找不到願意接受租屋補助金的房東，或因信用與收入門檻無法通過審查，即使已多次搬遷，仍處不穩定的生活狀態。「有災民甚至搬了九、十次，仍找不到落腳處，這是不應該發生的事」。

她指出，當前最大問題之一，是FEMA雖提供租屋補助金，但並未保證災民能夠順利找到願意接受補助的出租屋。「房市競爭激烈、房租昂貴，加州 原本就面臨住房危機，這些困難讓災民難以承擔，即使有補助，也難找到可以入住的地方。」

為此，趙美心已向FEMA提出質詢，要求對「直接租賃」方案進行評估。該方案可由FEMA成為房東的主要承租方，再將單位分租給有需要的災民，協助他們避開繁瑣的市場租賃流程。「FEMA表示，目前沒有足夠的租屋需求資料，因此無法啟動該方案」，趙美心說，「我們與多個社區組織合作，手上有大量資料可以佐證。這些資料應該成為制定政策的依據。」

當地多家非營利機構與住房倡導團體也出席記者會，指出現行系統存在重大落差。Greenline Housing、My Tribe Rise、Day One、Neighborhood Housing Services等機構表示，雖然部分房源表面上仍「空置」，但因信用分數、收入證明等條件設限，災民難以符合資格。「有屋不等於可住」，他們呼籲政府儘速啟動直接租賃計畫。