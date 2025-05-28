我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

搬家10次無處落腳 野火災民難尋住處

記者朱敏梓／艾塔迪那市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙美心(前排右四)與艾塔迪那市多家非營利機構與住房倡導團體共同出席記者會。（記者朱敏梓/攝影）
趙美心(前排右四)與艾塔迪那市多家非營利機構與住房倡導團體共同出席記者會。（記者朱敏梓/攝影）

伊頓野火發生五個月以來，仍有不少災民無法獲得穩定的臨時或長期住房。聯邦眾議員趙美心27日在艾塔迪那市圖書館舉行記者會，稱有災民搬家九、十次，仍找不到落腳點，呼籲動用更多住房資源，讓災民獲得實際援助。

趙美心表示，儘管聯邦緊急事務管理局（FEMA）已核發1億3200萬美元災後援助款，其中4000萬專用於住房協助，仍有許多災民找不到願意接受租屋補助金的房東，或因信用與收入門檻無法通過審查，即使已多次搬遷，仍處不穩定的生活狀態。「有災民甚至搬了九、十次，仍找不到落腳處，這是不應該發生的事」。

她指出，當前最大問題之一，是FEMA雖提供租屋補助金，但並未保證災民能夠順利找到願意接受補助的出租屋。「房市競爭激烈、房租昂貴，加州原本就面臨住房危機，這些困難讓災民難以承擔，即使有補助，也難找到可以入住的地方。」

為此，趙美心已向FEMA提出質詢，要求對「直接租賃」方案進行評估。該方案可由FEMA成為房東的主要承租方，再將單位分租給有需要的災民，協助他們避開繁瑣的市場租賃流程。「FEMA表示，目前沒有足夠的租屋需求資料，因此無法啟動該方案」，趙美心說，「我們與多個社區組織合作，手上有大量資料可以佐證。這些資料應該成為制定政策的依據。」

當地多家非營利機構與住房倡導團體也出席記者會，指出現行系統存在重大落差。Greenline Housing、My Tribe Rise、Day One、Neighborhood Housing Services等機構表示，雖然部分房源表面上仍「空置」，但因信用分數、收入證明等條件設限，災民難以符合資格。「有屋不等於可住」，他們呼籲政府儘速啟動直接租賃計畫。

趙美心指出，目前FEMA尚未承諾啟動直接租賃，必須持續向其施壓。趙美心也提到，全國災後應變資源面臨預算削減，她正與國會同僚積極爭取額外80億至400億美元的災後補助資金，以支援長期重建工作。

趙美心（左二）呼籲加強聯邦、州與地方政府的協調合作，動用更多災後住房資源，讓所有...
趙美心（左二）呼籲加強聯邦、州與地方政府的協調合作，動用更多災後住房資源，讓所有災民獲得實際援助。（記者朱敏梓/攝影）

趙美心 加州 眾議員

上一則

KUDOS演講辯論學校創校16年 夏令營報名優惠

下一則

華美假期銀髮族北歐波羅的海11日慢遊

延伸閱讀

搬家十次仍無落腳處 伊頓野火災民盼政府租屋救急

搬家十次仍無落腳處 伊頓野火災民盼政府租屋救急
國殤日 洛縣致敬退伍軍人和家屬 表彰伊頓野火救災警消

國殤日 洛縣致敬退伍軍人和家屬 表彰伊頓野火救災警消
聖蓋博國殤日 200星條旗緬懷已故將士

聖蓋博國殤日 200星條旗緬懷已故將士
聖蓋博市國殤日紀念 200面星條旗致敬軍人

聖蓋博市國殤日紀念 200面星條旗致敬軍人
洛縣國殤日感謝軍人和家屬 表彰警消伊頓野火救災

洛縣國殤日感謝軍人和家屬 表彰警消伊頓野火救災
國會藝術發現大賽 趙美心頒獎10少年藝術家

國會藝術發現大賽 趙美心頒獎10少年藝術家

熱門新聞

張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬