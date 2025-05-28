僑委會副委員長張良民訪南加 僑界餐敘歡迎 展現向心力
聽新聞
test
0:00 /0:00
為歡迎僑務委員會副委員長張良民到南加訪問，洛杉磯僑界26日晚在羅斯密市舉辦歡迎餐會，眾僑領表達對副委員長的支持與敬意，展現南加僑界團結向心力。
張良民行程緊湊，他此行首站參加了北美洲台灣旅館公會聯合總會與南加州台灣旅館業同業公會的年會，對南加州台僑在觀光產業打下的深厚基礎，表達高度肯定。
在僑教方面，張良民指出，南加州是全球僑教重鎮之一，南加州中文學校聯合會轄下多所中文學校，致力語言傳承與多元文化推廣。張良民說，台灣的華語文教學，因其多元文化與自由開放的教學內涵，深受美國友人喜愛，僑委會也持續推動TCML（台灣華語文學習中心）計畫，南加州第七所TCML已設於中山華文學校，未來將持續透過在地中文學校經驗，擴大推廣台灣教學模式。
張良民此次亦拜訪南加傳統僑社，包括龍岡親義公所及羅省中華會館。他提到羅省中華會館已成立136年，至今仍懸掛中華民國國旗、推崇國父孫中山理念，展現對中華民國與台灣的堅定支持。中華會館四大首長近日應僑委會邀請返台訪問，對台灣各項發展印象深刻。
張良民表示，短短兩天的行程，密集拜會南加各界僑團，收穫豐碩；不僅感受僑胞對中華民國的熱愛與支持，也希望未來能結合僑界力量，為台美關係的深化注入更多助力。
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀表示，張良民在僑委會服務多年，與南加州僑界熟識，許多僑胞與他情誼超過十年，此次訪問令人倍感親切。
總統府國策顧問田詒鴻到場表示歡迎，肯定南加州僑界多年來致力推動公共事務、文化交流與世代傳承。
上一則
洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林
下一則
FB留言