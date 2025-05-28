僑委會副委員長張良民訪南加 僑界餐敘歡迎 展現向心力

洛杉磯地區僑界於5月26日舉辦餐會歡迎僑委會張良民副委員長（圖中）到訪。（本報記者／攝影）

為歡迎僑務委員會副委員長張良民到南加 訪問，洛杉磯僑界26日晚在羅斯密市舉辦歡迎餐會，眾僑領表達對副委員長的支持與敬意，展現南加僑界團結向心力。

張良民行程緊湊，他此行首站參加了北美洲台灣旅館公會聯合總會與南加州 台灣旅館業同業公會的年會，對南加州台僑在觀光產業打下的深厚基礎，表達高度肯定。

在僑教方面，張良民指出，南加州是全球僑教重鎮之一，南加州中文學校聯合會轄下多所中文學校，致力語言傳承與多元文化推廣。張良民說，台灣的華語文教學，因其多元文化與自由開放的教學內涵，深受美國友人喜愛，僑委會也持續推動TCML（台灣華語文學習中心）計畫，南加州第七所TCML已設於中山華文學校，未來將持續透過在地中文學校經驗，擴大推廣台灣教學模式。

田詒鴻肯定南加州僑界多年來致力於公共事務推動、文化交流與世代傳承。（本報記者/攝影）

張良民此次亦拜訪南加傳統僑社，包括龍岡親義公所及羅省中華會館。他提到羅省中華會館已成立136年，至今仍懸掛中華民國 國旗、推崇國父孫中山理念，展現對中華民國與台灣的堅定支持。中華會館四大首長近日應僑委會邀請返台訪問，對台灣各項發展印象深刻。

紀欽耀表示，南加州是中華民國最重要的僑區之一，僑界活躍、向心力強，是國家的重要後盾。（本報記者／攝影）

張良民表示，短短兩天的行程，密集拜會南加各界僑團，收穫豐碩；不僅感受僑胞對中華民國的熱愛與支持，也希望未來能結合僑界力量，為台美關係的深化注入更多助力。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀表示，張良民在僑委會服務多年，與南加州僑界熟識，許多僑胞與他情誼超過十年，此次訪問令人倍感親切。

總統府國策顧問田詒鴻到場表示歡迎，肯定南加州僑界多年來致力推動公共事務、文化交流與世代傳承。