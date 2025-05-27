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2男賭場裝熟面賀贏錢賭客 尾隨行搶15起

編譯陳盈霖╱綜合報導
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兩名罪犯鎖定賭場贏家，犯下多起高速公路搶劫案。（取自KTLA 5電視台）
兩名罪犯鎖定賭場贏家，犯下多起高速公路搶劫案。（取自KTLA 5電視台）

FOX 11電視台報導，根據聯邦檢察官，來自南門市（South Gate）兩名男子，22歲岡薩雷斯（Juan Gabriel Gonzalez）和21歲的洛佩茲（Dereck Nathan Lopez），被指控進行超過12起武裝搶劫案遭聯邦起訴，他們的目標是在當地賭場贏得大獎者。

兩名被告面臨多項指控，包括透過搶劫干擾和企圖干擾商業運作、在暴力犯罪時使用槍枝等。洛佩茲還被指控持有三把槍枝與30多發彈藥罪。

根據其中十項指控，這兩人與其他同謀使用假名進入當地賭場，目標是識別那些看起來正在贏錢或正兌現大量籌碼的賭客。根據起訴書，他們鎖定目標後，追蹤受害者車輛離開賭場，等車子駛上高速公路，他們會伏擊車輛、揮舞槍枝、砸碎車窗、勒索錢財或籌碼後逃離現場。

檢察官指出，這種手法至少出現於15次不同的搶案或搶劫未遂案中，其中三件在同一晚發生。在一起案件中，根據賭場監控影片，洛佩茲與一名受害者慶祝贏了大獎，甚至在受害者贏得大獎後與她擊掌，然不到一小時後，洛佩茲的共犯據稱攔截這名女子車輛，揮舞槍枝，搶走2萬1000美元現金。在另一起事件中，洛佩茲、岡薩雷斯與其共犯據稱拿走至少13萬美元賭場獎金。

這起案件屬於「安全城市行動」一部分，這是一項優先起訴暴力罪犯的計畫，增加對重複犯罪的逮捕、起訴和定罪，這些人從事的危險行為對社會安全造成威脅。該計畫目的是透過針對涉及非法槍枝、禁止持槍者擁槍，及造成重大破壞和損失的搶劫犯提升公共安全。一旦這些指控成立，每名被告可能面臨聯邦終身監禁的最高刑期。

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