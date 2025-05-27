台企微星砸6520萬 購聖蓋博谷大廠區

黑石集團旗下的Link Logistics售出位於工業城的一處20萬平方英尺的工業地產，買方為台灣知名電競品牌大廠微星科技。（地產服務公司世邦衛理仕CBRE）

南加州 工業地產市場再添重磅交易。台灣知名電競品牌大廠微星科技（MSI Computers Corp.）斥資6520萬美元，購得聖蓋博 谷工業市 （City of Industry）一處20萬平方英尺的工業設施，展現強勢布局美國製造的決心。該項交易的賣方為黑石集團旗下的Link Logistics。

新購物業位於18045 Rowland St.，距離洛杉磯市中心約23英里，步行可達微星美國總部。根據微星提交的企業文件，此次收購是該公司因應美中貿易戰與關稅政策變動的一步，也是擴張美國生產線的策略性布局。

微星發言人表示，該公司早已考慮強化美國子公司的生產能力，尤其在美中貿易戰日益加劇的背景下，微星決定加大對美國市場的投資。未來，微星將再投入3300萬美元進行設施升級與新產線建設，進一步擴大美國子公司的營運規模。發言人指出：「我們的主要競爭對手也在採取類似策略，包括將工廠遷移到墨西哥或在美國擴大生產。」

微星的主要產品包括筆記型電腦、顯示卡、主機板和其他電腦零件，根據其財務報告，去年美國地區收入占其總收入的26%。

根據CommercialEdge數據，今年第一季洛杉磯地區工業不動產的平均成交價為每平方英尺243美元，遠高於全美平均水平126美元。微星此筆交易單價為每平方英尺326美元，顯示該公司對當地市場潛力的高度信心。

此次交易由全球知名地產服務公司世邦衛理仕（CBRE）促成，並由CBRE執行副總裁Jason Chao代表微星談判。Jason Chao表示：「這筆交易反映出南加州大型機構業主開始釋出資產的趨勢，尤其是較為老舊的物業。」他補充道，目前市場對地段良好的工業設施需求依然強勁，尤其是在聖蓋博谷這樣的核心地區，市場競爭激烈，買家出手積極。

根據CBRE最新市場研究，聖蓋博谷工業市場上季空置率為4.3%，總體供應可用率下降10個基點至6.2%。顯示該區域工業市場需求旺盛，且競爭激烈，未來仍有吸引更多企業投資的潛力。