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華裔律協50周年慶 頒獎社區貢獻卓著者

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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朱美瑜勉勵法律人堅守憲政精神，勇於挺身捍衛司法與民主價值。（記者張庭瑜/攝影）
朱美瑜勉勵法律人堅守憲政精神，勇於挺身捍衛司法與民主價值。（記者張庭瑜/攝影）

加州華人律師協會22日晚間在洛杉磯朋那維丘飯店舉行第50屆就職暨頒獎晚宴，吸引近千名法律界與社區人士出席。晚宴見證新任理事宣誓就職，並頒發多項獎項，表彰對亞裔社區與司法正義的貢獻卓著者。

聯邦加州中區法院主審法官朱美瑜（Dolly M. Gee）主持新一屆理事會宣誓儀式。身為全美首位華裔女性聯邦主審法官，朱美瑜表示，司法與民主制度需靠法律人世代守護，法律人應堅定挺身而出。新任會長Vicki Chou指出，該會50年來致力提升亞太裔法律人能見度，未來將持續深化多元共融與公義倡議。

當晚頒發多項獎項。司法服務獎頒給加州高等法院Michelle Kim法官，肯定她長年擔任公設辯護人與法官的專業貢獻。開拓者獎由前加州主計長余淑婷獲得，她呼籲法律人應繼續為弱勢發聲。黃錦紹（Delbert E. Wong）法官服務獎頒予Connie Chung Joe，因其領導南加亞美公義促進中心，積極推動反仇恨倡議與移民權益保障，特別在蒙特利公園市槍擊案後，帶領協會發放超過120萬美元善款協助受害者家庭。

歷任會長齊聚合影，共同見證協會走過半世紀的重要時刻，象徵傳承與延續的力量。（記者...
歷任會長齊聚合影，共同見證協會走過半世紀的重要時刻，象徵傳承與延續的力量。（記者張庭瑜/攝影）
晚宴吸引眾多法律界與社區領袖出席。眾人合影，展現亞裔法律人團結與傳承精神。（記者...
晚宴吸引眾多法律界與社區領袖出席。眾人合影，展現亞裔法律人團結與傳承精神。（記者張庭瑜/攝影）

影響力獎授予創會元老Tom Liu，他自1980年代起每年舉辦夏末學生見面會，為逾3000名亞裔法律學生搭建人脈。學生領袖獎則頒予協會青年成員，表揚其於公益服務的傑出表現。

學生領袖獎則頒予協會青年成員，表揚其於公益、義務法律服務及社區倡議上的傑出表現。當晚有多位政法界重量級嘉賓出席，包括加州前財長江俊輝、加州州眾議員方樹強、全美首位華裔女市長陳李婉若、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）等人。

晚宴現場設有靜態義賣與募款專區，支持協會的學人基金。該基金每年頒發逾2萬美元獎助學金，鼓勵有志投身公共服務的亞裔法律系學生。

加州 亞裔 南加

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