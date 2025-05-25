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寶爾博物館兵馬俑展 聚焦陝西考古新發現

洛杉磯訊
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秦始皇陵兵馬俑局部出土現場，可見士兵俑表情與姿態各異，陶俑排列整齊、工藝精細，展現秦代軍事制度與製陶技術，也是寶爾博物館「不止秦俑」展中重點文物之一。（寶爾博物館提供）
秦始皇陵兵馬俑局部出土現場，可見士兵俑表情與姿態各異，陶俑排列整齊、工藝精細，展現秦代軍事制度與製陶技術，也是寶爾博物館「不止秦俑」展中重點文物之一。（寶爾博物館提供）

為紀念秦始皇兵馬俑出土50周年，橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）本月24日至10月19日舉辦大型特展「不止秦俑：21世紀陝西考古新發現」。這是該館第三次策畫兵馬俑主題展，除展出秦代陶俑與陪葬文物外，還納入近年來陝西地區多項重要考古新發現，全面呈現中華文明早期發展的歷史脈絡。

展覽有100多件文物，包括秦始皇陵出土的將軍俑、射手俑、百戲俑與戰馬，以及半尺寸的銅車馬。值得一提的是，來自距今約4000年前、位於陝西北部的石峁古城文物也首度在美展出。石峁古城遺址距秦陵約400公里，被考古界視為中國史前時期最具規模的城市遺址之一。此外，展覽還將展示出土自多處古墓的玉器、金器、銅器與陶器，包括古代的酒器、樂器等生活用品。

寶爾博物館董事長施劉秀枝表示，陝西作為秦始皇故鄉，在歷史與考古領域具有特殊地位。她指出，近年來的連續考古成果，讓世人對中華古代文明有了更深層的認識。她希望透過此次展覽，讓美國觀眾藉由兵馬俑與其故鄉的考古新發現，接觸中國歷史與文化。

此次展覽由寶爾博物館副館長、哈佛大學考古博士焦天龍主持策展，並與陝西省文物局、陝西省文物交流中心、秦始皇帝陵博物院共同主辦。策展團隊表示，展覽內容不僅延續過去兩次兵馬俑展的水準，並進一步結合最新研究成果與展示技術，為觀眾提供知識與視覺的雙重體驗。

展覽開放時間為周二至周日，上午10時至下午4時，周一休館。須購票入場。展覽地址為2002 North Main Street, Santa Ana, CA 92706。詳情可查閱官方網站 bowers.org/warriors。

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