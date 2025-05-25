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聖蓋博國殤日 200星條旗緬懷已故將士

記者王若然／聖蓋博報導
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聖蓋博市舉辦退伍軍人紀念活動，國旗上掛著退伍軍人肖像。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市舉辦退伍軍人紀念活動，國旗上掛著退伍軍人肖像。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市24日舉辦退伍軍人紀念活動，國會議員趙美心、加州眾議員方樹強、該市議會成員等民選官員到場，對在戰爭中作出貢獻的退伍軍人及其家人致以崇高敬意。

當天上午10時，民選官員，聖蓋博市居民代表齊聚Mission 區廣場公園，參加退伍軍人紀念儀式。

在廣場前的草坪作為「英雄之地」（Field of Heroes），插上了200面隨風飄揚的美國國旗。其中一些國旗上掛著逝世軍人的照片和資訊，供民眾緬懷。該展覽將持續到5月27日。

趙美心（左四）為聖蓋博市以及聖蓋博退伍軍人紀念聯合會頒發賀狀。（記者王若然／攝影...
趙美心（左四）為聖蓋博市以及聖蓋博退伍軍人紀念聯合會頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市24日舉辦退伍軍人紀念活動。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市24日舉辦退伍軍人紀念活動。（記者王若然／攝影）

趙美心向退伍軍人們表達敬意。她說，之前很長一段時間，聖蓋博谷的退伍軍人需要長途開車到洛杉磯、西洛杉磯的退伍軍人醫院看診。她說，「這就是我為什麼努力為聖谷帶來一個退伍軍人醫院。」聖蓋博谷退伍軍人診所開設以來，一直很受歡迎。在這裡，退伍軍人可以得到門診、心理、牙科及眼科治療及物理治療等服務。

加州25選區參議員Sasha Renee Perez表示，在緬懷致敬退伍軍人時，也不能忘記感謝他們的家人，他們也做出了巨大的犧牲。

聖蓋博市市長曼查卡（Denise Menchaca）說，她的祖父曾效力於美國空軍，祖父的照片也被掛在前方綠地的美國國旗上。她強調要對軍人的家屬表示感謝，因為從軍的特殊的職業性質，讓軍人長久不得與家人團圓。

聖蓋博市議員等人也到場致意。

聖蓋博 加州 洛杉磯

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