TSA假日提醒 搭機行李隨身或託運要分明

TSA提醒哪些物品可隨身攜帶，那些必須託運否則會被沒收。（TSA推特截圖）

國殤日長周末，全美預計今年有超過4500萬人出行至少50英里，與去年相比遊客人數增加100多萬人。南加 汽車俱樂部預計，國殤日長周末南加出行人數將達到創紀錄的360萬人。美國運輸安全局（TSA）特別提醒，假日出行哪些物品可隨身攜帶，那些必須託運？

TSA已為國殤日長周末旅行高峰做好準備。從22日本周四到28日下周三，TSA預計將對約1800萬名乘客和機組人員進行檢查。TSA代理局長Ha McNeill表示，為在旅行高峰期順利通過安檢，請攜帶可接受的身份證件，如REAL ID。自7日實施REAL ID以來，93%乘客都出示REAL ID或其他可接受的身分證件，例如護照 ，因為18歲及以上的乘客必須在檢查站出示TSA認可的身分證明。

TSA特別提醒旅客哪些物品必須託運，而哪些必須隨身攜帶。據TSA新規定，禁止在託運行李中攜帶便攜式電池充電器，鋰電池（包括手機充電器、行動電源 和便攜式充電器中的鋰電池）只能放在隨身行李中攜帶。如乘客行李在登機口由於空間限制而不得不將隨身行李放入貨艙託運，也必須從行李中取出所有鋰電池並將其帶入飛機客艙。

還有一樣物品很多人會忽視，就是男性使用的剃鬍用具。如攜帶的是一次性刮鬍刀和刀片，則可將其放在隨身行李中。但如是攜帶散裝刀片或直剃刀，則必須將它們放在託運行李中。否則，TSA將會沒收。

旅客不能隨身攜帶噴霧殺蟲劑。如沒有被標記為危險品（HAZMAT），可放在託運行李中。TSA建議旅客攜帶任何酒精飲料，登機前請先諮詢航空公司。美國聯邦航空管理局規定，禁止旅客在飛機上飲酒，除非有空乘人員提供服務。此外，每名旅客託運行李中，攜帶酒精含量在24%以上但不超過70%酒精飲料劑量，不得超過5公升（1.3 加侖），且必須為未開封的零售包裝。酒精含量為24%或以下的酒精飲料不受託運行李限制。

斧頭和短柄斧不可隨身攜帶。鹿角和人造骨骼可託運也可隨身攜帶，具體尺寸要求要詢問航空公司。如旅客不確定隨身行李內的物品是否可攜帶，可發送簡訊至275-872（「AskTSA」）或發送至 @AskTSA。