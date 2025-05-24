哈仙達岡短租房長期開趴擾鄰 居民促縣府落實管控

引發爭議的哈仙達岡房舍。（ABC 7電視台畫面）

ABC電視台報導，洛杉磯縣哈仙達岡 居民抱怨，縣委會不執行短期租賃法規，導致當地一棟民宅長期成為開趴會所，每晚都有不同的人進出，破壞社區應有的寧靜。

洛縣 縣政委員會2024年的確通過短期租賃管制條例，但主要目的是防堵AirBnB與VRBO等平台的入侵，屋主實際居住的房舍不在此限，但停留人數仍有上限。

引發爭議的房舍位在Cardillo Avenue上，ABC7 Eyewitness News無法聯絡上屋主。

附近的居民則說，這間房子每晚都以30美元的價格，租給十幾二十個人開趴，嚴重干擾到社區安寧，「簡直就像人滿為患的Motel 6」。

一個街區外的居民馬丁尼茲（Rod Martinez）說，過去三年，該房一直用於短租，連房間都被重新隔間，以配合大量人潮；但來來去去的人，並不尊重當地環境，街上亂停車不說，還留下滿地垃圾，感覺就像在車裡胡亂吃一吃，然後把剩下的隨意亂丟。

該房近日還發生死亡事件，哈仙達岡本地的32歲加甸那（Tyler Gardner）因不明原因身亡，但鄰居說，類似意外不是會不會發生，而是何時發生。

該房屬於縣委蘇麗絲 （Hilda Solis）的選區，辦公室在新聞播出後致函ABC，表示他們與屋主溝通過，但無法達成共識。但為了維護社區安寧，蘇麗絲將正式要求財務與稅務官（Treasurer and Tax Collector）、區域規劃局（Department of Regional Planning）立案，並循各種可行的辦法，包括該屋可能沒有短租許可。