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批參院干預…加州州長將提告 捍衛清潔車輛政策

記者啟鉻／洛杉磯報導
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加州計畫2035年起禁售燃油車，引發聯邦和地方政府不同反應。（取材至abc7電視台畫面）
加州計畫2035年起禁售燃油車，引發聯邦和地方政府不同反應。（取材至abc7電視台畫面）

針對聯邦參議院共和黨議員試圖推翻加州清潔車輛計畫，加州州長紐森與檢察長邦塔22日宣布，加州將提起訴訟，捍衛州政府依「清潔空氣法」所擁有的環保豁免權。

邦塔表示，參議院共和黨人此次投票，是「再次向川普總統俯首稱臣」，並批評將「國會審查法」（Congressional Review Act）政治化、用來打擊加州豁免權，是一場持續不斷的黨派攻擊。

邦塔強調，這種濫用「國會審查法」的做法，是非法的，加州不會聽之任之。他指出，「我們必須堅守嚴格的排放標準，維持豁免權，並將提起訴訟加以捍衛。」

州長紐森表示，這場參議院投票「違反法律」，共和黨議員繞過國會程序，公然挑戰數十年來的慣例。他批評川普派的共和黨人正讓美國「再次變得充滿霧霾」，試圖推翻從尼克森與雷根時代以來的環保成果，同時也將美國在綠能產業的未來拱手讓給中國。他強調，將在法院對這項違憲行為進行反擊。

據悉，聯邦環保署日前將加州三項環保豁免案，包括「先進清潔車輛第二階段法規」、「綜合排放規定」與「先進清潔卡車法規」，依「國會審查法」程序送交國會。

稍早，共和黨掌控的眾議院已表決通過，試圖推翻這些豁免權。然而，國會無黨派機構政府問責辦公室（GAO）與參議院議事規則顧問均已明確表示，這類豁免案不屬於「國會審查法」所涵蓋的「行政規則」。

根據「清潔空氣法」，加州可在特定條件下自行制定更嚴格的車輛排放標準，並可依法申請聯邦豁免。過去50多年來，加州始終行使此權利應對本州長期的空氣汙染，並引領全美環保與清潔能源政策。

加州 共和黨 參議院

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