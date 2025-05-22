台北廣播電台「話音樂」 再奪葛蕾西獎

主持人劉馬利（中）於台北廣播電台錄音室進行節目錄製，持續關注女性作曲家的創作與聲音。（臺灣書院提供）

由台北廣播電台製作的節目「有緣千里．話音樂」，榮獲美國第50屆葛蕾西獎（Gracie Awards）非商業全國性聯合電台非英語類節目獎。駐洛杉磯 台北經文處臺灣書院21日舉行記者會，邀音樂界人士共襄盛舉，慶祝台灣軟實力在國際舞台再獲肯定。

葛蕾西獎由美國「女性媒體聯盟」（AWM）1975年創設，表彰女性在媒體及公共事務領域的傑出貢獻。本屆獲獎的「有緣千里．話音樂」，由劉馬利策畫、主持與製作。她以深入專訪方式，記錄八位烏克蘭 女性作曲家如何透過音樂抵禦戰火，以藝術發聲，訴求和平與人道精神。

臺灣書院主任簡德源表示，節目獲葛蕾西獎，是台灣廣播界榮耀，也象徵文化傳播，不受語言限制，能跨越疆界、觸動人心。台北廣播電台副台長李佩味指出，該節目展現對戰爭的藝術回應，並強調電台將持續製作優質內容，向世界發聲。