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台北廣播電台「話音樂」 再奪葛蕾西獎

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
主持人劉馬利（中）於台北廣播電台錄音室進行節目錄製，持續關注女性作曲家的創作與聲音。（臺灣書院提供）
主持人劉馬利（中）於台北廣播電台錄音室進行節目錄製，持續關注女性作曲家的創作與聲音。（臺灣書院提供）

由台北廣播電台製作的節目「有緣千里．話音樂」，榮獲美國第50屆葛蕾西獎（Gracie Awards）非商業全國性聯合電台非英語類節目獎。駐洛杉磯台北經文處臺灣書院21日舉行記者會，邀音樂界人士共襄盛舉，慶祝台灣軟實力在國際舞台再獲肯定。

葛蕾西獎由美國「女性媒體聯盟」（AWM）1975年創設，表彰女性在媒體及公共事務領域的傑出貢獻。本屆獲獎的「有緣千里．話音樂」，由劉馬利策畫、主持與製作。她以深入專訪方式，記錄八位烏克蘭女性作曲家如何透過音樂抵禦戰火，以藝術發聲，訴求和平與人道精神。

臺灣書院主任簡德源表示，節目獲葛蕾西獎，是台灣廣播界榮耀，也象徵文化傳播，不受語言限制，能跨越疆界、觸動人心。台北廣播電台副台長李佩味指出，該節目展現對戰爭的藝術回應，並強調電台將持續製作優質內容，向世界發聲。

劉馬利分享節目製作的心路歷程。她指出，「Music is Weapon」製作期長達七個月，訪談八位烏克蘭女性作曲家並進行錄音、後製與翻譯，全由她一人包辦。她提到節目名稱背後的精神，音樂既是武器，也是救贖，是面對戰爭最溫柔而堅定的力量。

劉馬利在頒獎典禮現場，手持獎座留影。（臺灣書院提供）
劉馬利在頒獎典禮現場，手持獎座留影。（臺灣書院提供）
「有緣千里‧話音樂」節目榮獲葛蕾西獎，臺北廣播電臺與臺灣書院在洛杉磯舉辦記者會，...
「有緣千里‧話音樂」節目榮獲葛蕾西獎，臺北廣播電臺與臺灣書院在洛杉磯舉辦記者會，音樂界人士與僑界代表齊聚合影，共同見證台灣文化在國際舞台再創佳績。（記者張庭瑜╱攝影）
簡德源（左）與李佩味（右）出席記者會，介紹節目「有緣千里‧話音樂」榮獲美國第50...
簡德源（左）與李佩味（右）出席記者會，介紹節目「有緣千里‧話音樂」榮獲美國第50屆葛蕾西獎的背景與意義，現場並展示獎座。（記者張庭瑜╱攝影）
現場播放節目製作畫面，使用 Adobe Audition 製作的多軌音檔顯示節目...
現場播放節目製作畫面，使用 Adobe Audition 製作的多軌音檔顯示節目後製細膩，充分展現劉馬利博士對音質與節奏的精準掌握。（記者張庭瑜/攝影）
劉馬利分享「Music is Weapon」製作過程，強調節目歷時七個月完成，訪...
劉馬利分享「Music is Weapon」製作過程，強調節目歷時七個月完成，訪談八位烏克蘭女性作曲家，展現女性面對戰火的堅韌與溫柔力量。（記者張庭瑜╱攝影）
劉馬利（左）與李佩味（右）在頒獎典禮現場合影，共同見證榮耀時刻。（臺灣書院提供）
劉馬利（左）與李佩味（右）在頒獎典禮現場合影，共同見證榮耀時刻。（臺灣書院提供）

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