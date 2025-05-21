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物價愈來愈貴 零售商歸咎竊盜猖獗

編譯胡立宗／綜合報導
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店家抱怨，零售竊盜日趨猖獗，消費物價愈來愈高。（路透）
店家抱怨，零售竊盜日趨猖獗，消費物價愈來愈高。（路透）

美國東北經營超過300家分店的零售商Stop & Shop最近發函給國會，希望議員盡快通過「對抗組織零售犯罪法」（Combating Organized Retail Crime Act），因為猖獗的竊盜已經使他們利潤少到不行，只能在組織零售犯罪之下掙扎度日。

該法曾經在2023年提出過，2025年會期再度提案，獲得兩黨支持。KTLA電視台報導，立法目的在對抗千奇百怪的零售犯罪計畫，因為全國零售聯盟調查發現，2019年至2023年的件數增加93%，且犯罪組織愈來愈熱中於零售犯罪，因為透過網路就能號召快閃竊盜，快偷快賣、獲得可觀利益。

Stop & Shop在信函中強調，他們的訂價機制沒有考量社區人口組成，但是無處不在的零售竊盜，已經使得各地售價愈來愈高，而他們只能靠著微薄利潤，在廣泛的組織竊盜下勉持度日。

其他的業者也有同樣的抱怨。經營Von與 Pavilion的Albertson's，已經向加州零售業者協會提出申請，要求調查零售竊盜趨勢，以及對零售價格的影響。Whole Foods與Ralphs的母公司Kroger也提出同樣申請。

加州零售業者協會表示，他們將與相關各方持續合作找出對抗零售竊盜的辦法，因為這個問題對員工、顧客與社區的安全都非常重要，不過協會並未說明細節。

至於大洛杉磯地區，洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）已經啟動對抗零售犯罪的新專案。他在最近被年輕竊賊洗劫的一間7-Eleven外宣布，在第36號提案生效後，「加州的風向已經改變」，部分零售犯罪將被課以重罪，洛縣的竊賊將依最重刑度起訴。

KTLA節目Consumer Confidential指出，從衣服到電器，竊盜，特別是肆無忌憚的快閃竊盜，已經是個愈來愈大的威脅了。零售商目前只能靠新的保全措施防範，例如限制店內人數，或雇用更多保全；對消費者來說，這些措施都會導致在實體店買東西愈來愈貴，網路買更便宜。至於國會能不能解決，只能說走著瞧。

加州 洛縣 零售業

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