關稅衝擊 洛杉磯港貨運量直線下滑

19日舉辦的洛杉磯港簡報會上，執行長塞羅卡講述了貿易戰的影響。（洛杉磯港）

洛杉磯港 （Port of Los Angeles）舉辦簡報會公布4月港口貨運量。該港執行長塞羅卡（Gene Seroka）表示，雖然4月貨運量同比上升，但未來幾個月將下降，目前已看到許多原定抵港的船隻取消。而關稅 的衝擊，也將給碼頭工人行業、美國零售業等帶來影響。

洛杉磯港4月有43萬9230TEU（標準20英尺集裝箱）進口貨櫃，以及12萬8394TEU出口貨櫃。進口貨櫃量相比去年4月上升5%，出口貨櫃量則下降3.5%。塞羅卡表示，出口貨櫃量下降，是因他國報復性增稅。

洛杉磯港今年前四個月的貨運量，比去年同時期增加6%。塞羅卡表示，今年剛開始的貨運量上漲，是由強勁經濟和較高消費者信心導致，而後面幾個月的增長，則主要是商家趕在增加關稅前，提前囤貨所致。他說，目前關稅政策的多變，讓商家、經濟學家和港口很難進行短期預測，「不過很明顯全球貿易將減緩。」

塞羅卡表示，原本計畫約有80艘貨船到達洛杉磯港，目前取消了17艘。6月預計將又有10艘停運。他說，5月第一周的貨運量已經下降，進口量下跌30%。他表示，本月結束時，將會看到這個月的貨運量直線下滑。他預測來自中國的貨運量可能將會稍有增長，但仍無法彌補總體減少的貨運量。

塞羅卡還表示，更少的貨運量代表碼頭工人的工作量將減少，他認為洛杉磯港過去10年良好的經濟政策會支撐港口這一段時間的運營。目前港口正在進行的設施修建項目，價值超過20億美元。塞羅卡表示，港口目前有3500多位建築工人，「我想要讓這些工作者繼續工作。」

今年4月，總統川普公布增加關稅計畫：對所有進口貨物增加10%關稅，美國貿易逆差往來國的關稅增加更多。其中，對加拿大和墨西哥增加25%關稅，若條件達成，則可以降至12%。對中國的貨物增加34%，日本的貨物增加24%，台灣增加32%。

目前這些加徵關稅計畫暫停90天，但對幾乎所有國家加徵10%的基礎關稅仍在。中美兩國仍在磋商中，美國表示可以將對中國的加稅幅度降至30%，而中國則表示可以降至10%。

塞羅卡表示，關稅依然上漲，90天倒計時也讓人擔憂。民眾不知道屆時美國和其他國家的關稅是什麼情況。

根據耶魯大學 無黨派研究中心「The Budget Lab」，美國消費者將面對平均17.8%的關稅漲幅影響，這是1934年以來最高。此外，關稅增長對衣服、其他紡織品的影響最大，消費者將看到鞋價上漲15%，衣服價格上漲14%。

塞羅卡說，關稅的影響依然到來，影響美國消費者、商品價格、商品質量以及市場流通速度。他說，「故事還沒結束，但可以肯定，港口貨運量將下降。」他說，已經看到有國際業務的美國貨運公司開始縮減勞力，例如UPS裁員2萬人。