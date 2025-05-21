我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

關稅衝擊 洛杉磯港貨運量直線下滑

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
19日舉辦的洛杉磯港簡報會上，執行長塞羅卡講述了貿易戰的影響。（洛杉磯港）
19日舉辦的洛杉磯港簡報會上，執行長塞羅卡講述了貿易戰的影響。（洛杉磯港）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）舉辦簡報會公布4月港口貨運量。該港執行長塞羅卡（Gene Seroka）表示，雖然4月貨運量同比上升，但未來幾個月將下降，目前已看到許多原定抵港的船隻取消。而關稅的衝擊，也將給碼頭工人行業、美國零售業等帶來影響。

洛杉磯港4月有43萬9230TEU（標準20英尺集裝箱）進口貨櫃，以及12萬8394TEU出口貨櫃。進口貨櫃量相比去年4月上升5%，出口貨櫃量則下降3.5%。塞羅卡表示，出口貨櫃量下降，是因他國報復性增稅。

洛杉磯港今年前四個月的貨運量，比去年同時期增加6%。塞羅卡表示，今年剛開始的貨運量上漲，是由強勁經濟和較高消費者信心導致，而後面幾個月的增長，則主要是商家趕在增加關稅前，提前囤貨所致。他說，目前關稅政策的多變，讓商家、經濟學家和港口很難進行短期預測，「不過很明顯全球貿易將減緩。」

塞羅卡表示，原本計畫約有80艘貨船到達洛杉磯港，目前取消了17艘。6月預計將又有10艘停運。他說，5月第一周的貨運量已經下降，進口量下跌30%。他表示，本月結束時，將會看到這個月的貨運量直線下滑。他預測來自中國的貨運量可能將會稍有增長，但仍無法彌補總體減少的貨運量。

塞羅卡還表示，更少的貨運量代表碼頭工人的工作量將減少，他認為洛杉磯港過去10年良好的經濟政策會支撐港口這一段時間的運營。目前港口正在進行的設施修建項目，價值超過20億美元。塞羅卡表示，港口目前有3500多位建築工人，「我想要讓這些工作者繼續工作。」

今年4月，總統川普公布增加關稅計畫：對所有進口貨物增加10%關稅，美國貿易逆差往來國的關稅增加更多。其中，對加拿大和墨西哥增加25%關稅，若條件達成，則可以降至12%。對中國的貨物增加34%，日本的貨物增加24%，台灣增加32%。

目前這些加徵關稅計畫暫停90天，但對幾乎所有國家加徵10%的基礎關稅仍在。中美兩國仍在磋商中，美國表示可以將對中國的加稅幅度降至30%，而中國則表示可以降至10%。

塞羅卡表示，關稅依然上漲，90天倒計時也讓人擔憂。民眾不知道屆時美國和其他國家的關稅是什麼情況。

根據耶魯大學無黨派研究中心「The Budget Lab」，美國消費者將面對平均17.8%的關稅漲幅影響，這是1934年以來最高。此外，關稅增長對衣服、其他紡織品的影響最大，消費者將看到鞋價上漲15%，衣服價格上漲14%。

塞羅卡說，關稅的影響依然到來，影響美國消費者、商品價格、商品質量以及市場流通速度。他說，「故事還沒結束，但可以肯定，港口貨運量將下降。」他說，已經看到有國際業務的美國貨運公司開始縮減勞力，例如UPS裁員2萬人。

關稅 洛杉磯港 耶魯大學

上一則

羅蘭岡「金色年華聯誼會」歌舞、文娛演出歡慶端午

下一則

水果肉類禁入境 華人慘痛教訓：每次入境都被查

延伸閱讀

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
暫停關稅難止血 買家撤單物流大亂 這些中製產品遭重創

暫停關稅難止血 買家撤單物流大亂 這些中製產品遭重創
聯準會官員示警：與關稅相關通膨壓力正在增加

聯準會官員示警：與關稅相關通膨壓力正在增加
星國租金高 專家：關稅變數下投資湧入撐租賃市場

星國租金高 專家：關稅變數下投資湧入撐租賃市場
樂觀面對關稅 家得寶不打算漲價

樂觀面對關稅 家得寶不打算漲價
G7財長會議召開 烏克蘭和關稅成焦點議題

G7財長會議召開 烏克蘭和關稅成焦點議題

熱門新聞

律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
川普上台以來，大規模逮捕和驅逐無證移民。（示意圖，本報系檔案照）

南加父親加油站被ICE抓走 兩少年棄留車內

2025-05-13 13:54

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌