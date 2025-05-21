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摘金奇緣作者關凱文 新書「謊言與婚禮」再寫富豪傳奇

記者張宏／洛杉磯報導
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電影「摘金奇緣」原著作者關凱文目前在為新書「謊言與婚禮」做巡迴宣傳。（記者張宏／攝影）
電影「摘金奇緣」原著作者關凱文目前在為新書「謊言與婚禮」做巡迴宣傳。（記者張宏／攝影）

電影「摘金奇緣」（又名瘋狂亞洲富豪Crazy Rich Asians）原著作者關凱文（Kevin Kwan）目前為新書「謊言與婚禮」（Lies and Weddings: A Novel）平裝版做巡迴宣傳，他表示，這本書有各種類型的亞裔，有富人也有窮人，同時在製作「摘金奇緣」電視劇版，希望能像劇集「白蓮花大飯店」（The White Lotus）一樣，獲得大家喜歡。

關凱文憑藉電影「摘金奇緣」票房大賣，被「時代」雜誌評為2018年最具影響力人物之一。他說，目前在製作根據「摘金奇緣」改編的電視劇，同時和「摘金奇緣」導演朱浩偉一起，為百老匯製作音樂劇「摘金奇緣」。他的書裡有各種亞裔，不同類型人聚集在一起，就會製造出許多戲劇性事件。很多人說他的書與劇集「白蓮花大飯店」有相似之處，比如旅行、美食以及懷有祕密和目的的人。「白蓮花大飯店」的導演和編劇麥克懷特 (Mike White) 也是他的朋友，他很喜歡麥克的故事。

寫小說最初被關凱文歸類為「留著以後再做」的事，直到2009年他父親罹患癌症，寫小說變成馬上要做的事。他把和父親每天的談話內容，關於一個曾經是家的地方，以及希望紀念的各種各樣人物，都寫在書裡。關凱文書裡有很多有錢人，新書「謊言與婚禮」橫跨夏威夷的黑沙灘、紅色城市馬拉喀什（Marrakech）、洛杉磯單身漢億萬富翁，以及英國最古老家族莊園的內部密室，展示富豪家族傳奇。

他表示，富人很複雜，很難用一、兩個詞彙去定義，他喜歡富人熱心慈善。「世界持續變化，現在面臨最大問題之一，就是收入不平等。有太多人擁有太多的錢，也有很多人擁有太少的錢。希望能夠達到更好平衡。」

談及寫作習慣，關凱文表示，他不是記筆記的類型，他有很好的視覺記憶，通常會把有趣的事記在腦子裡。閒暇時他喜歡和朋友一起享受美食和徒步旅行，同時他願意幫助年輕藝術家，現在亞洲有很多令人驚嘆的藝術家需要被看到。

亞裔 癌症 百老匯

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