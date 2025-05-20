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殯儀館錯裝遺體 家屬怒告

洛杉磯訊
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康普頓居民Amentha Hunt發現，棺材裡裝的不是叔叔的遺體。圖為示意圖。（取自Pexels@Pavel Danilyuk）
康普頓居民Amentha Hunt發現，棺材裡裝的不是叔叔的遺體。圖為示意圖。（取自Pexels@Pavel Danilyuk）

錯裝遺體！南加州康普頓（Compton）一戶家庭提告當地一家殯儀館，指該殯儀館工作人員把錯誤的男子遺體放進棺材，並給他穿上他們親人的衣服。當家人向殯儀館工作人員提出質疑時，卻反被指責是他們自己弄錯。

據KCAL電視台報導，康普頓居民Amentha Hunt表示，當她到達當地的哈里森羅斯殯儀館，準備為她的叔叔Otis Adkinson下葬時，發現棺材裡躺著的根本不是叔叔，而是另一名男子。

Hunt說，躺在那裡的是一個穿著她叔叔衣服的男人。Hunt看著他一直想，我的叔叔不可能變得這麼黑。

Hunt說，她向工作人員反映後，工作人員最初不予理會，並稱棺材裡的人，就是她叔叔。她向工作人員出示叔叔生前照片，表示她叔叔的臉不可能變得那麼黑。在她的堅持下，工作人員才開始重新檢查。

Hunt說，她和家人在太平間等了三個小時，才把這個錯誤糾正。目前還不清楚棺材裡穿著他叔叔西裝的屍體是誰。

Hunt的代表律師Elvis Tran表示，家屬們看到錯誤的屍體，而殯儀館卻否認錯誤，這是缺乏基本的護理標準。他表示，該殯儀館確實需要改進做法，不讓類似情況發生在其他家庭身上。Hunt說，看到別人穿著她為叔叔挑選的西裝，她感到很難過。不過殯儀館否認家屬的說法，並準備向Hunt發出禁止令。

殯儀館搞錯遺體並不是第一次。2022年，新澤西一戶韓裔家庭在為他們的母親舉辦葬禮時，到教堂才發現，棺材裡一直躺著別人。這戶人家的孩子們，事後在對殯儀館提告，指棺材打開時，所有子女都看出躺在那裏的，不是母親，而是一名看上去年輕很多的女子。

殯儀館負責人一度表示，他們只是做了一些手術，讓母親看起來更年輕，但經過核查，殯儀館發現已運到教堂的棺材確實搞錯了，這戶人家母親的遺體，還在殯儀館內。只是兩人都姓「Kim」，工作人員張冠李戴。

韓裔 加州 新澤西

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