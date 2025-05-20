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Chipotle夏季加碼好康 海量捲餅 6月起免費送

洛杉磯訊
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美國墨西哥燒烤連鎖店Chipotle宣布推出史上最大獎勵活動「Summer of Extras」。（圖片來自Chipotle）
美國墨西哥燒烤連鎖店Chipotle宣布推出史上最大獎勵活動「Summer of Extras」。（圖片來自Chipotle）

美國知名墨西哥燒烤連鎖餐廳Chipotle宣布，6月1日至8月31日展開年度夏季加碼好康「Summer of Extras」，預計將送出價值超百萬美元的免費捲餅，為顧客提前點燃夏日熱情。凡加入Chipotle Rewards會員並參與為期三個月活動的消費者，將有機會獲額外積分、專屬徽章及免費美食等多重獎勵。

Chipotle表示，活動期間，每周將隨機抽取1萬名Chipotle Rewards會員，送出免費墨西哥卷餅。參與「超值夏日」的會員，可通過在餐廳或數位平台購買任何主餐或提交線上報名參與每周抽獎。

此外，活動設每月四個消費里程碑，完成後即可獲得對應獎勵。里程碑一：購買1份主餐，即可獲得50點額外積分、5次抽獎機會及1個「Extras」徽章；里程碑二：再購買2份主餐，即可獲得100點額外積分、10次抽獎機會及1個徽章；里程碑三：再購買2份主餐，即可獲得200點額外積分、15次抽獎機會及1個徽章；里程碑四：再購買2份主餐，即可獲得300點額外積分、30次抽獎機會及1個徽章。

每月里程碑進度將於月初重置，而整個夏季結束後，Chipotle將從參與者中選出來自全美48個營業州與華盛頓特區的各1名幸運得主，獲贈「一年份免費捲餅」以及一張限量的不銹鋼禮品卡。

完成報名參加活動的會員，還將解鎖「七次造訪連線挑戰」，增加額外獎勵機會。此外，Chipotle引入「遊戲化」互動元素，讓會員能夠根據交易頻次與其他同州會員進行排名，並能查看自己在排行榜中的位置。會員將根據他們的活動表現，看到有趣的數據，如他們支持的是「酪梨醬隊」還是「白起司隊」，以及他們夏季期間造訪的不同餐廳數量。

所有新加入Chipotle Rewards的會員，在完成首筆訂單後，將可獲得免費酪梨醬優惠。

Chipotle品牌長Chris Brandt表示，這個夏天，我們推出史上最大獎勵活動，讓忠實顧客能獲得前所未有的豐厚回饋。

墨西哥 酪梨

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