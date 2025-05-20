美青年學生交流團即起報名 免費訪華

美國飛虎隊友好協會、美國魯迅文化傳播協會18日宣佈與中國國內相關機構合作的「2025年美國青年學生訪華交流參訪團」即日起開始報名。圖為活動主辦方合影。（記者楊青/攝影）

由美國飛虎隊友好協會、美國魯迅文化傳播協會與中國國內相關機構合作的「2025年美國青年學生訪華交流參訪團」即日起接受報名，從今年6月至12月，將陸續邀請500名美籍學生前往中國參觀訪問。首團將於6月下旬啟程。

美國飛虎隊友好協會暨美國魯迅文化傳播協會會長許紹理18日表示，此次友誼之旅，是為增進中美兩國青年的相互了解與友誼量身定做。美國青年學生訪華交流參訪團，執行週期為6月至12月，活動區域以北京、四川、浙江、江蘇為主；依參訪學生的學科與年齡，主題擬包括資訊科技、生命科學、航太 探索、創新創業、醫藥健康及智慧城市等。

他表示，活動將為不少於500名美籍青年學生提供訪華機會，共分10至20個團組，每個團組30至45人，行程五至七天。招募標準包括：具美國國籍，認可中國文化，願意接受並宣傳中國文化及科技發展；年齡在18至35歲之間，優先招募在美國就讀大學、研究生階段並有自然科學專業背景，或在大學、科研院所、企業從事科研工作的博士後、青年研究員等。

訪華系列活動，包括舉辦開營儀式和音樂冷餐會為訪華青年破冰；參觀中國知名科研院所、中國高新企業；參觀中國知名大學，走進實驗室開展科技人文交流；赴故宮 、長城、科技館、博物館等遊覽，感受中華文化魅力；與青年創業家、知名企業家和投資人開展沙龍交流等。

訪華活動的費用，包括美中往返機票 、在地交通和食宿費，均由主辦單位負責。報名經審查通過後，每人需繳交250美元報名費。

有興趣者可聯絡許紹理（Charlie Xu）626-380-6410或[email protected]；或李霞（Xia Li）949-688-3938，或[email protected]；或May Zhang 818-941-5748，[email protected]