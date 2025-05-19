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世界機器人錦標賽 兩華裔少年隊奪冠

洛杉磯訊
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本屆賽事吸引全球60多國家、超過2400支學生隊伍同場競技。（VEX世界機器人錦標賽）
本屆賽事吸引全球60多國家、超過2400支學生隊伍同場競技。（VEX世界機器人錦標賽）

2025年VEX世界機器人錦標賽（VEX Robotics World Championship），來自南加的兩支華裔學生隊表現出色，於初中組三項競賽中勇奪兩項世界冠軍，分別為「技能賽世界冠軍」與「團隊合作賽世界冠軍」，展現華裔青少年在工程設計與團隊協作上的實力。

來自爾灣的「2681A YellowBot - Radiant」隊伍，由四位華裔學生自主組建，為第二年晉級世界賽。本屆賽事中，他們研發的機器人在自動任務與手動操控挑戰中皆表現優異，最終以總分全球第一的成績，奪下技能賽冠軍。隊員包括Jack Huang（機械設計、程式開發與現場操控）、Isabella Yuan（工程筆記與賽事準備）、Samuel Wang（策略設計與結構搭建）、Kevin Li（程式調試），各司其職、默契合作，展現高度工程思維與邏輯能力。

另一支來自托倫斯市的「3588Y Cyber Spacers」隊伍，則奪得團隊合作賽冠軍。他們在團隊合作賽中與搭檔隊伍展開高效率協作，展現出色的戰術執行與臨場反應能力，贏得國際評審高度肯定。六位成員分別為 Zuwen Xu（機械設計與操控）、Rongtao Gong（主操控）、Jiachen Nan（機械搭建）、Leyan Cai（程式編寫）、Jason Chen（策略規畫）與Ethan Li（工程筆記）。

2025年VEX世界機器人錦標賽5月6日至14日在德州達拉斯舉行，由機器人教育與競賽基金會（REC Foundation）主辦，是全球規模最大的學生機器人賽事之一。所有參賽隊伍，需經由州級或區域選拔晉級。據主辦方消息，本屆賽事吸引全球60多國家、超過2400支學生隊伍同場競技，參賽學生從小學、初高中至大學各年級。

來自爾灣市的「2681A YellowBot - Radiant」隊伍獲得技能賽...
來自爾灣市的「2681A YellowBot - Radiant」隊伍獲得技能賽世界冠軍。（VEX世界機器人錦標賽）
來自托倫斯市的「3588Y Cyber Spacers」隊伍奪得團隊合作賽冠軍。...
來自托倫斯市的「3588Y Cyber Spacers」隊伍奪得團隊合作賽冠軍。（VEX世界機器人錦標賽）

華裔 德州 南加

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