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蒙市資助餐廳、零售業 最高25000元

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市推出全新「小型企業援助計劃」，將提供介於5000美元至25000美元之間的可豁免貸款。（圖片取自蒙特利利公園市網頁）
蒙市推出全新「小型企業援助計劃」，將提供介於5000美元至25000美元之間的可豁免貸款。（圖片取自蒙特利利公園市網頁）

蒙特利公園市宣布推出全新「小型企業援助計劃」（Small Business Assistance Program），為當地餐廳與零售業者提供關鍵的財務支持。該計劃2025年5月15日開始接受申請，由華埠服務中心代表市政府落實執行。

蒙市市府表示，鑒於零售與餐飲業在本市經濟及社區活力中扮演的重要角色，此項計劃協助業者復甦與發展。援助計劃將提供介於5000美元至25000美元之間的可豁免貸款，年利率僅1%。只要企業在獲貸後持續於蒙特利公園市營運滿三年，即可全額豁免該筆貸款。

符合申請資格的企業需具備以下條件：實體營業地點須位於蒙特利公園市；年營業額須低於100萬美元；業務性質須為零售或餐飲服務業；若為2023年1月1日前已成立的企業，須證明近兩年來營收下滑並有財務困難（2023年1月1日後成立者不受此限）；須符合聯邦「社區發展區塊補助計劃」（CDBG）的相關資格要求。

可申請的支出項目包括：裝修工程、設備與科技升級、人員聘僱或留任，以及無障礙設施改善等。

蒙市經濟發展經理Joseph Torres表示：「本市致力於支持在地企業的成功，尤其是為我們社區注入活力的餐廳與零售商。本次與華埠服務中心合作推出的小型企業援助計劃，將為業者提供急需的資金，協助他們復甦、投資營運並持續在蒙特利公園市蓬勃發展。」

由於資金有限，歡迎符合條件的業者儘速前往 bit.ly/MPSBAP2025 線上申請，或聯絡華埠服務中心（電話：213-808-1751，電郵：[email protected]）瞭解詳情。

蒙特利公園市 華埠 貸款

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