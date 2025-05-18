iTaiwan Foods迎端午 多族裔試吃台灣粽
迎接端午佳節，iTaiwan Foods於南北加州四家門市舉辦「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」，並於17、18日推出現場試吃活動，讓民眾品嚐來自台灣的傳統粽子，並透過交流更了解節慶背後的文化意涵。17日羅蘭岡門市粽香四溢，現場氣氛熱絡，顧客絡繹不絕。
影音：記者張庭瑜/拍攝
羅蘭岡門市店長彭文馨表示，這場活動是配合台灣政府所推動的「Taiwan Select」國際行銷計畫，希望藉由端午佳節，把台灣的文化與美食推廣到海外各地。「端午節是華人重要的傳統節日，而粽子就是該節日最代表性的食物。透過當天的試吃活動，希望讓更多不同族裔的朋友認識並喜歡台灣，感受到節慶的氛圍。」
她進一步說明，本次門市共推出六款粽子，包括北部粽、南部粽、中部粽、港式粽、鹼粽與素粽，各具特色，適合不同口味。「除了粽子，我們也推薦來自台中的東泉辣椒醬，也是常態熱賣商品；另外還有明德甜辣醬香氣濃郁，雙鹽商號的手炒椒，帶有魚香，也是許多客人喜愛的搭配。」現場不少華人顧客帶著其他族裔朋友到場試吃交流。其中，有顧客親自向友人介紹北部與南部粽在製作方式上的不同。
現場不僅設有粽子試吃攤位，也有拍照專區，包括打卡牆與拍照道具，讓客人節慶留影，與親友們分享端午回憶。店長說：「希望大家不只是來吃粽子，更能在這裡感受到節慶的喜悅與家鄉的溫暖。」
一位台裔顧客說：「今天吃的素粽味道很好，鹹度剛好、口感Q彈，很喜歡。」另一位顧客則說，平常就有到iTaiwan Foods消費的習慣，這次活動感受到濃濃的台灣味，「很有過節的感覺，也很開心能帶朋友來一起體驗。」
現場同步推出多項優惠，粽子享有八五折，醬料也有不同折扣，吸引不少民眾試吃後立即購買。未能親臨現場的民眾，亦可透過iTaiwan Foods線上商城選購限量粽子禮盒，將節慶滋味寄送到全美各地。活動詳情登錄官方網站：https://itaiwanfoods.com/2025dragon_boat_festival/
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