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導演張克榮獲白金雷米獎 感謝尹集成幕後情誼

王繪灃／供稿
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尹集成（右二）、尹集憲（左三）與黃博文（左二）和杜春（中）等人合影。(尹集成提供)
尹集成（右二）、尹集憲（左三）與黃博文（左二）和杜春（中）等人合影。(尹集成提供)

第58屆休士頓國際電影節頒獎，中國紀錄電影「未來是一個清晨」奪得最高榮譽–白金雷米獎（Platinum Remi Award），這不僅對影片本身藝術價值的肯定，更是導演張克榮多年堅持拍攝真實、動人故事的展現。這份榮耀背後，一段跨越文化與時間的友誼，也悄然浮出水面，令人動容。

一段跨越20年的深情謝意

電影節頒獎結束第二天，兩位出品人黃博文、杜春特地從德州飛往加州首府，只為完成張克榮的囑託–-向一位多年前伸出援手的貴人致謝。這個人就是美國亞太裔聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC. Yin）。

出品人之一的黃博文（中）和杜春（左）代表導演張克榮領獎。(黃博文提供)
出品人之一的黃博文（中）和杜春（左）代表導演張克榮領獎。(黃博文提供)

時光回到20多年前，剛抵美的張克榮懷抱著拍攝紀錄片夢想，卻因語言不通、舉目無親，只能暫居治安堪憂的屋崙。在最艱難時期，有人找尹集成幫忙，他立即答應，不僅將張克榮接到「尹氏莊園」居住，還主動提供生活保障和拍攝資源，全力支持他完成第一部在美紀錄片「華人縱橫天下」。當時尹集成正忙於籌備一場僑界盛事–-國際功夫巨星成龍受邀來首府演出，他與僑團日夜奔波，張克榮則悄然跟拍，記錄成龍抵美、僑界歡迎、演出籌備等珍貴畫面。

贊助者尹集成意外成紀錄片主角

那時的尹集成，並未意識到自己成為鏡頭中重要的一部分。直到一年後，他陪家人回國，在返美航班上，機上娛樂系統播放紀錄片「華人縱橫天下」，其中一集主角竟是他本人。他說：「我家人正打盹，突然聽到我講話的聲音，一睜眼全飛機上都在放我，真是又驚訝又感動。」

多年來這段情誼一直延續。即便張克榮回國發展，仍不斷取得紀錄片重要突破。這次獲得白金雷米獎，他第一時間想到的，便是當年在他最需要時伸出援手的人。

當他們在尹氏莊園再度相聚，黃博文代表張克榮說：「如果沒有當年尹集成說放心住下，他可能堅持不到今天。」

尹集成將繼續支持拍攝新紀錄片

尹集成說，很多時候不知道，一個決定會帶來什麼樣的影響，但如果相信一個人，就要盡力去幫。他現場承諾，將繼續支持張克榮即將啟動的新紀錄片「一英里一百年」，這是一部講述移民家庭在美國奮鬥、紮根、傳承的長篇紀錄片，預計拍攝時間兩年，包含多個移民重鎮。

「未來是一個清晨」延續張克榮一貫的人文紀實風格，以平靜卻深刻的鏡頭語言，講述來自不同文化背景的人們，在身分認同、家庭紐帶與信仰傳承中掙扎與成長的故事。

該片自首映以來已獲全球十餘項大獎，包括東京紀錄片節特別獎、布魯塞爾獨立電影獎最佳導演獎等，這次獲頒休士頓國際電影節白金雷米獎，全面提升國際影響力。

尹集成說，紀錄片的力量，不僅在於它能記錄什麼，也在於它背後能喚起人們怎樣的共鳴，這部片讓他看到不同文化、不同群體在這個國家如何彼此影響，也讓他想起當年那個住在莊園一角，每天扛著攝影機出去拍片的人。

成龍 華人 休士頓

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