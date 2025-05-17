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華裔黃建欽教武術 洛州大開課20年好萊塢武打演員讓華洋生身心受益 開夏令營適合社區人士、演員、大學生…進修

記者王若然／洛杉磯報導
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華裔武術演員黃建欽在洛杉磯州立大學教授演員武術課，受到學生喜愛。（黃建欽提供）
華裔武術演員黃建欽在洛杉磯州立大學教授演員武術課，受到學生喜愛。（黃建欽提供）

華裔武術演員黃建欽（Jack Huang）在洛杉磯州立大學（Cal State LA）開設演員武打課程，已經走過近20年。他表示，自己的學生大多數是非華裔，參加武術課程，改變了他們的生活。

演員武打隸屬於洛州大的人體運動學學院（School of Kinesiology）的教學課程，黃建欽說，很多參加該課程的學生，修完課之後，在心理和身體上都有了很大的變化。例如之前一個瘦弱的台灣女孩子，告訴黃建欽她想當武打演員，不怕吃苦。在黃建欽的課上，她熱衷練習打木頭人樁，之後，她考取了跆拳道黑帶，身材變得很強壯。

在黃建欽展示的一段視頻中，一名年輕的非華裔女子，身材瘦削，卻打得一身好拳腳。視頻中她在打木樁，動作行雲流水，招數雖然繁雜，她卻從容、流暢又有力度地完成了一整套動作。黃建欽介紹，這名學生本是演員和模特，她立志成為一名「打仔」。

還有一些學生在課程開始前有抑鬱症、成人注意缺陷多動障礙（ADHD）等心理疾病，黃建欽說，他鼓勵學生通過學習武術來克服心理疾病，許多學生在畢業時，心理健康有了很大提升。

黃建欽的演員武術課。（黃建欽提供）
黃建欽的演員武術課。（黃建欽提供）

黃建欽將在這個夏天舉辦演員武打課夏令營（stunt acting program），該夏令營是他在州立大學教授課程的延伸，面向社會廣大民眾開放。黃建欽說，在大學教授的課程有很多限制，一些有潛在危險的武術動作都不能教授， 而這些部分都會放在夏令營中。黃建欽表示，此夏令營很適合在職演員和臨時演員、大學生和戲劇系學生進修。對舞台有濃厚興趣的社區人士也可以參與。

黃建欽（右一）與他的學生們。（黃建欽提供）
黃建欽（右一）與他的學生們。（黃建欽提供）

夏令營一堂課要連續上三個小時，他表示，這對參與者的身體素質有一定要求。他說，曾經跟他學習武術的學員中，最大年齡有58歲。因此，只要身體能撐住一次三小時的訓練就可以報名。

黃建欽除了授課，他目前仍參演電影、影視劇。黃建欽樂於為自己的學生搭建演藝之路，常常將得意門生推薦給劇組。黃建欽來自於台灣台南市，年輕時贏得全台灣雙節棍冠軍，在世界杯搏擊公開賽中獲得中量級冠軍。他雖從小習武，但父親一直希望他成為醫生，送他赴美留學，他卻進了洛杉磯加大（UCLA）音樂系學習。後來偶然機會他接觸到了好萊塢電影，逐漸走上了武打演員的職涯，參演過眾多好萊塢影視劇的拍攝和武術指導。

華裔 洛杉磯加大 好萊塢

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