揭韓流祕辛 「李秀滿：K-Pop之王」好萊塢首映

少女時代三人組Sunny（左一）、孝淵（左二）和Tiffany（右一）到場力挺李秀滿。（記者張宏／攝影）

揭祕K-pop產業帝國SM娛樂締造者李秀滿背後的故事以及韓流祕辛，由Amazon MGM Studios出品、Ting Poo執導的K-pop紀錄片「李秀滿：K-Pop之王」（LEE SOO MAN: KING OF K-POP），日前在好萊塢 NeueHouse舉行全球首映。Super Junior成員崔始源、SHINee成員李泰民、少女時代的孝淵（HYOYEON）、Sunny與Tiffany等韓流明星到場助陣。

李秀滿（左四）和到場明星合影。（Richard任提供）

活動星光雲集，展示韓流締造者的威嚴。今年73歲的李秀滿經歷2023年Kakao收購SM娛樂經營權，依然有勇氣和魄力另起爐灶A2O娛樂（A2O Entertainment），他擔任關鍵製作人與願景領導人，並由有「神曲製造機」之稱的首席製作人劉英振（Young Jin Yoo）領軍。李秀滿表示，A2O娛樂代表「Alpha to Omega（從開始到終點）」，象徵他們對娛樂產業從開端到完成的全面參與。透過A2O Channel，粉絲可見證A2O新人（A2O Rookies）從Z世代到Alpha世代的日常成長與努力。

今年73歲的李秀滿雖經歷2023年Kakao收購SM娛樂經營權，依然有勇氣和魄力另起爐灶A2O Entertainment。（記者張宏／攝影）

紀錄片長達兩個小時，回顧李秀滿如何從一名廣播主持人，成長為橫跨30年韓流浪潮的締造者。影片透過大量珍貴檔案與幕後影像，展現從BoA、少女時代、EXO、NCT到aespa等偶像的誕生過程，也揭示K-pop從韓國本土邁向全球舞台的系統化運作機制。李秀滿還提出文化科學概念，將文化產業用科學的方式管理，韓流明星的誕生，包括選拔、培訓、出道和市場營銷等多個環節，每個環節都有大量技術相結合的工作。

李秀滿（右二）還給侄女Sunny（左二）準備了生日蛋糕。（記者張宏／攝影）

結尾展示李秀滿以科技動能再出發的企圖，推動名為「Zalpha Pop」的全新音樂概念，融合科技、永續發展與Z世代美學，他的科技衍生形象在片尾大跳勁舞。李秀滿公司旗下首組藝人A2O MAY由中國女孩組成，現場帶來勁爆舞台表演，同時其公司12歲或13歲的練習生們，也表演他們的學習成果。

李秀滿公司旗下首組藝人A2O MAY由中國女孩組成，現場帶來勁爆舞台表演。（記者張宏／攝影）

紀錄片團隊包括導演Ting Poo和製作人Teddy Zee等出席，Ting Poo表示，美國花了100年主導流行音樂，韓國用了20年。這不僅是一部人物傳記，更是關於夢想、制度、爭議與未來的文化對話。

孝淵已是有名的DJ HYO，她現場表演打碟。（記者張宏／攝影）

該片已正式上線Amazon Prime Video。