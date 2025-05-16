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唱跳女團A2O MAY 驚豔南加舞台

記者劉子為／洛杉磯報導
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A2O MAY登上Wango Tango音樂節舞台，成為歷來首支登上該音樂節的中國女子團體。（A2O娛樂提供）
A2O MAY登上Wango Tango音樂節舞台，成為歷來首支登上該音樂節的中國女子團體。（A2O娛樂提供）

2024年12月出道的唱跳女團A2O MAY，短短數月內便以實力與鮮明個性，吸引全球粉絲關注。近日，A2O MAY開啟美國的宣傳旅程，從百人會到洛杉磯市警局（LAPD）再到Wango Tango音樂節，在南加的不同舞台綻放光芒。在接受本報採訪中，A2O MAY以青春洋溢的姿態，分享她們的音樂旅程和南加故事。

5月10日，A2O MAY登上在南加舉辦的Wango Tango音樂節舞台，成為首支登上該音樂節的中國女子團體。她們以一場充滿力量與感染力的表演征服現場觀眾，社群平台也迅速掀起相關話題。成員們表示，為了這場演出，做了大量準備，不僅反覆練習新舞台內容，也持續調整作息與身心狀態。她們透露，在洛杉磯的生活雖忙碌但溫馨，五人首次同住一間房，彼此照顧、笑聲不斷。朱晨予說，「姐姐們都睡在我旁邊，讓我覺得特別安心。」有一次她的手機鬧鐘響得太猛烈，把全員都嚇醒，卻只有她還沉浸在夢鄉成為趣談。

A2O MAY近日在南加出席多項活動，吸引不少關注。（A2O娛樂提供）
A2O MAY近日在南加出席多項活動，吸引不少關注。（A2O娛樂提供）

加州的陽光與活力，為她們的美國團體行程增添許多難忘回憶。成員們表示，因為行程緊湊，還沒來得及好好探索，但之後期待一起前往環球影城、迪士尼和維尼斯海灘（Venice Beach）。除景點，南加的美食也讓她們印象深刻，朱晨予直言對當地的麻辣燙念念不忘。

作為A2O娛樂公司旗下首支亮相女團，A2O MAY成員來自中美兩地，年齡在17至20歲之間，分別是來自中國的朱晨予、李詩潔、曲唱，及兩位美籍華人陳佳儀、陳佳辰。五位少女擁有不同的成長背景與才藝，但都因為對音樂與舞台的熱愛，聚集於A2O，並成為彼此最堅強夥伴。

在和本報的專訪中，女團A2O MAY以青春洋溢的姿態分享了她們的音樂旅程和南加故...
在和本報的專訪中，女團A2O MAY以青春洋溢的姿態分享了她們的音樂旅程和南加故事。（Richard Ren提供）

作為全能型女團，A2O MAY成員日常不僅要進行高強度的唱跳訓練，更需兼顧多語言學習與鏡頭表達力課程。她們坦言，要維持穩定的唱跳表現不容易，尤其舞蹈動作強度高、四肢修長的她們，更需肌肉力量來控制動作，每一次練習都是對體力與毅力的挑戰。

A2O MAY所主打的Zalpha Pop，是A2O Entertainment核心製作人、韓國K-POP先驅李秀滿（Soo Man Lee）提出的全新音樂概念。其名稱結合Z世代與Alpha世代，象徵屬於新世代的創意表達與文化力量，代表一種由年輕人主導、鼓勵粉絲共創的音樂態度。

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