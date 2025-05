「月光探索」展演 遨遊宇宙夢成真

參與者出現在聖塔莫尼卡的《月光探索》展演中,這是一場以虛擬實境為核心的沉浸式體驗。(洛杉磯時報/Catherine Dzilenski 攝影)

我已經接受自己這輩子不會上太空這件事。太空旅遊的費用遙不可及,對我以及絕大多數美國人來說都是如此。然而,最近一個星期六下午,透過虛擬實境(VR )與傳統戲劇的結合,我登上了月球。

向左望去,我看見從灰色、多岩石的月球地貌中冒出奇異而抽象的藍色光芒。蹲低身子,我能看見星星,並拼湊出各種星座。往前看,我站著的載具──嚴格來說是一個貨櫃──正沿著單軌穿越隕石坑。

這就是《月光探索:發現篇)(The Lunar Light: Discovery),一半是VR體驗,一半是迷你的密室逃脫遊戲,再混合一些科學實驗與一幕劇。這項展演在聖塔莫尼卡(Santa Monica)展出。《月光探索》由一小組演員組成,透過表演,讓登月夢想成真。當然,VR眼鏡很有幫助,因為它們能將貨櫃的現實遮掩起來,但真正營造氣氛、讓觀眾相信的,還是這些表演。

在整個體驗中,我們會被引導執行一些簡單的任務,例如在VR中採礦月球岩石;演員們則會一路帶領與解說,分享一些月球冷知識,風格帶點即興劇的幽默與戲謔。

背景在月球上的小社區

《月光探索》的背景設定在2055年,人類已在月球上建立一個小型社區。一種神秘、帶有藍光的礦物降落在月球,引發一連串的奇異現象,人們的情緒變得極端而失衡,電力與照明也變得不穩定。甚至一台名為DG-33的小型機器人(外型像垃圾壓縮機的可愛版本)也出現了「個性」──講著帶南方口音的俏皮台詞。

由太空人 孫女企劃編劇

然而,《月光探索》的背後其實有更深的使命。這個融合真實太空科學的企劃是由演員兼編劇、現在已成為太空推廣者的魯薩(Danielle Roosa)所發起。魯薩的太空興趣可說是「與生俱來」,因為她的祖父正是已故的阿波羅14號太空人史都華·魯薩(Stuart Roosa)。她早期的經歷之一,就是在華盛頓特區的美國國家航空暨太空總署(NASA )辦公室擔任實習生,負責新聞與多媒體業務。

「我那時才發現,我大學同學裡有很多人根本不知道NASA現在在做什麼,」32歲的魯薩說,有人甚至說:「我以為NASA早就倒了。」從那時起,這顆種子就種下了。或許說是「被喚醒」,更為貼切。

探索太空能促人類團結

「人們常常會問:為什麼要探索太空?」魯薩認為,理解我們在太陽系中的位置,有助於我們更好地保護地球,也讓我們思考未來可能的生活方式──離開地球、建立新習慣。這些其實最終都是為了地球更好。就連她祖父當年登月時,也有人問:「我們為什麼要這樣做?」魯薩沒有經歷那個時代,但人們總說,那是美國最後一次真正團結的時刻。魯薩說:「對,我們要做這件事,我們要登陸月球。我真的相信,太空探索能讓人類團結起來。」

《月光探索》是魯薩創立的公司Back to Space的首個大型企畫 。她有著宏大的目標──未來開設一個大型沉浸式場館,不僅永久展出《月光探索》,還能容納其他的太空相關體驗,同時也計畫將此展演帶到各地的博物館巡迴展出。她的商業頭腦,是在一次搭機過程中偶遇前7-Eleven 與Blockbuster高層基斯(Jim Keyes)後培養起來的。對方不僅成為她的導師,也成為投資人。

盼打造如迪士尼般場館

聖塔莫尼卡的展區是《月光探索》的第二次快閃展出,首次展演於2024年在達拉斯。魯薩將此次展出視為「概念驗證」,是邁向她終極目標的第一步,她想要打造一個「1萬平方英呎,如同太空探索迪士尼樂園般的場館」。雖然投資人對此願景感興趣,但建議她一開始規模不宜過大。

「好吧,沒問題,」魯薩回憶當時的對話時說:「所以我們就用貨櫃搭起來了。」

聖塔莫尼卡的體驗時長約一個多小時,其中只有部分時間使用VR裝置。在短暫的登月模擬與虛擬礦石開採任務後,參與者會進入一個實驗室,與各種水晶互動,體驗特斯拉線圈與電能實驗。但這並非正經八百的科學課氛圍—實驗室由演員操作,她的表演走搞笑路線,表現出被亂竄的電力搞得神經錯亂的模樣。

魯薩的父親是軍機飛行員,她童年時四處搬遷,經常透過《Whose Line Is It Anyway?》這類即興表演節目尋找慰藉。這段經歷也影響了《月光探索》的輕鬆風格。她也曾參與多場沉浸式劇場的演出,包括受網飛(Netflix)影集《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)啟發的互動劇場,這讓她確定,自己不希望太空探索體驗只靠科技堆砌。

「我認為,人與人之間的聯繫是唯一能拯救這個世界的東西,」魯薩說:「我當然喜歡VR,但我相信,讓人產生連結的,是彼此的互動。」

《月光探索》嘗試透過VR促進人與人之間的連結。戴上頭盔後,參與者仍可在虛擬空間中看到其他人,甚至我們會被要求互擊掌心。

「假設有三組互不相識的參加者,」魯薩說明他們的互動模式:「一開始大家都很害羞,像在說:『我不認識你。』但一戴上VR裝置,他們立刻開始互擊掌、開心地跳來跳去。那就像一個平衡器(equalizer)。到最後,大家像是一個團隊。」

最終,《月光探索》的高潮是一段小型的密室解謎。但觀眾不必太擔心難度。對一般熟悉密室遊戲的人來說,解開謎題不會太困難。魯薩不希望參與者卡關,她的最終目標是透過這個體驗,讓太空探索變得不再神秘、人人可親近。

魯薩說,許多太空主題的體驗都過於「嚴肅」。她並模仿起低沉誇張的男性聲音說:「我們是科學之人(We are men of science)」。但她始終認為,太空主題應該留點幽默與樂趣的空間。她說:「我想讓人們覺得,他們也是太空對話的一分子。」

