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「月光探索」展演 遨遊宇宙夢成真

洛時專題專欄作家Todd Martens、編譯組
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參與者出現在聖塔莫尼卡的《月光探索》展演中，這是一場以虛擬實境為核心的沉浸式體驗。（洛杉磯時報/Catherine Dzilenski 攝影）
參與者出現在聖塔莫尼卡的《月光探索》展演中，這是一場以虛擬實境為核心的沉浸式體驗。（洛杉磯時報/Catherine Dzilenski 攝影）

我已經接受自己這輩子不會上太空這件事。太空旅遊的費用遙不可及，對我以及絕大多數美國人來說都是如此。然而，最近一個星期六下午，透過虛擬實境(VR)與傳統戲劇的結合，我登上了月球。

向左望去，我看見從灰色、多岩石的月球地貌中冒出奇異而抽象的藍色光芒。蹲低身子，我能看見星星，並拼湊出各種星座。往前看，我站著的載具──嚴格來說是一個貨櫃──正沿著單軌穿越隕石坑。

這就是《月光探索：發現篇)（The Lunar Light: Discovery），一半是VR體驗，一半是迷你的密室逃脫遊戲，再混合一些科學實驗與一幕劇。這項展演在聖塔莫尼卡(Santa Monica)展出。《月光探索》由一小組演員組成，透過表演，讓登月夢想成真。當然，VR眼鏡很有幫助，因為它們能將貨櫃的現實遮掩起來，但真正營造氣氛、讓觀眾相信的，還是這些表演。

在整個體驗中，我們會被引導執行一些簡單的任務，例如在VR中採礦月球岩石；演員們則會一路帶領與解說，分享一些月球冷知識，風格帶點即興劇的幽默與戲謔。

背景在月球上的小社區

《月光探索》的背景設定在2055年，人類已在月球上建立一個小型社區。一種神秘、帶有藍光的礦物降落在月球，引發一連串的奇異現象，人們的情緒變得極端而失衡，電力與照明也變得不穩定。甚至一台名為DG-33的小型機器人（外型像垃圾壓縮機的可愛版本）也出現了「個性」──講著帶南方口音的俏皮台詞。

太空人孫女企劃編劇

然而，《月光探索》的背後其實有更深的使命。這個融合真實太空科學的企劃是由演員兼編劇、現在已成為太空推廣者的魯薩（Danielle Roosa）所發起。魯薩的太空興趣可說是「與生俱來」，因為她的祖父正是已故的阿波羅14號太空人史都華·魯薩（Stuart Roosa）。她早期的經歷之一，就是在華盛頓特區的美國國家航空暨太空總署（NASA）辦公室擔任實習生，負責新聞與多媒體業務。

「我那時才發現，我大學同學裡有很多人根本不知道NASA現在在做什麼，」32歲的魯薩說，有人甚至說：「我以為NASA早就倒了。」從那時起，這顆種子就種下了。或許說是「被喚醒」，更為貼切。

探索太空能促人類團結

「人們常常會問：為什麼要探索太空？」魯薩認為，理解我們在太陽系中的位置，有助於我們更好地保護地球，也讓我們思考未來可能的生活方式──離開地球、建立新習慣。這些其實最終都是為了地球更好。就連她祖父當年登月時，也有人問：「我們為什麼要這樣做？」魯薩沒有經歷那個時代，但人們總說，那是美國最後一次真正團結的時刻。魯薩說：「對，我們要做這件事，我們要登陸月球。我真的相信，太空探索能讓人類團結起來。」

《月光探索》是魯薩創立的公司Back to Space的首個大型企畫 。她有著宏大的目標──未來開設一個大型沉浸式場館，不僅永久展出《月光探索》，還能容納其他的太空相關體驗，同時也計畫將此展演帶到各地的博物館巡迴展出。她的商業頭腦，是在一次搭機過程中偶遇前7-Eleven 與Blockbuster高層基斯（Jim Keyes）後培養起來的。對方不僅成為她的導師，也成為投資人。

盼打造如迪士尼般場館

聖塔莫尼卡的展區是《月光探索》的第二次快閃展出，首次展演於2024年在達拉斯。魯薩將此次展出視為「概念驗證」，是邁向她終極目標的第一步，她想要打造一個「1萬平方英呎，如同太空探索迪士尼樂園般的場館」。雖然投資人對此願景感興趣，但建議她一開始規模不宜過大。

「好吧，沒問題，」魯薩回憶當時的對話時說：「所以我們就用貨櫃搭起來了。」

聖塔莫尼卡的體驗時長約一個多小時，其中只有部分時間使用VR裝置。在短暫的登月模擬與虛擬礦石開採任務後，參與者會進入一個實驗室，與各種水晶互動，體驗特斯拉線圈與電能實驗。但這並非正經八百的科學課氛圍—實驗室由演員操作，她的表演走搞笑路線，表現出被亂竄的電力搞得神經錯亂的模樣。

魯薩的父親是軍機飛行員，她童年時四處搬遷，經常透過《Whose Line Is It Anyway?》這類即興表演節目尋找慰藉。這段經歷也影響了《月光探索》的輕鬆風格。她也曾參與多場沉浸式劇場的演出，包括受網飛(Netflix)影集《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)啟發的互動劇場，這讓她確定，自己不希望太空探索體驗只靠科技堆砌。

「我認為，人與人之間的聯繫是唯一能拯救這個世界的東西，」魯薩說：「我當然喜歡VR，但我相信，讓人產生連結的，是彼此的互動。」

《月光探索》嘗試透過VR促進人與人之間的連結。戴上頭盔後，參與者仍可在虛擬空間中看到其他人，甚至我們會被要求互擊掌心。

「假設有三組互不相識的參加者，」魯薩說明他們的互動模式：「一開始大家都很害羞，像在說：『我不認識你。』但一戴上VR裝置，他們立刻開始互擊掌、開心地跳來跳去。那就像一個平衡器（equalizer）。到最後，大家像是一個團隊。」

最終，《月光探索》的高潮是一段小型的密室解謎。但觀眾不必太擔心難度。對一般熟悉密室遊戲的人來說，解開謎題不會太困難。魯薩不希望參與者卡關，她的最終目標是透過這個體驗，讓太空探索變得不再神秘、人人可親近。

魯薩說，許多太空主題的體驗都過於「嚴肅」。她並模仿起低沉誇張的男性聲音說：「我們是科學之人（We are men of science）」。但她始終認為，太空主題應該留點幽默與樂趣的空間。她說：「我想讓人們覺得，他們也是太空對話的一分子。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

L.A.’s ‘Lunar Light’ takes you to the moon — with VR, improv and escape room puzzles

https://www.latimes.com/travel/story/2025-05-08/lunar-light-discovery-virtual-reality-santa-monica

組圖2:《月光探索》最後會進入一段類似密室逃脫的小型解謎環節。（洛杉磯時報╱Ca...
組圖2:《月光探索》最後會進入一段類似密室逃脫的小型解謎環節。（洛杉磯時報╱Catherine Dzilenski 攝影)
組圖1:《月光探索》最後會進入一段類似密室逃脫的小型解謎環節。（洛杉磯時報╱Ca...
組圖1:《月光探索》最後會進入一段類似密室逃脫的小型解謎環節。（洛杉磯時報╱Catherine Dzilenski 攝影)
《月光探索》創辦人之一魯薩（Danielle Roosa）說：「我真的相信，太空...
《月光探索》創辦人之一魯薩（Danielle Roosa）說：「我真的相信，太空能讓人們團結起來。」(洛杉磯時報╱Catherine Dzilenski攝影)
《月光探索》中的謎題設計強調參與者之間的合作。（洛杉磯時報╱Catherine ...
《月光探索》中的謎題設計強調參與者之間的合作。（洛杉磯時報╱Catherine Dzilenski 攝影)
《月光探索》一部分體驗是在虛擬實境中進行，參與者可透過數位視窗眺望太空景色。圖為...
《月光探索》一部分體驗是在虛擬實境中進行，參與者可透過數位視窗眺望太空景色。圖為頭戴裝置中的畫面截圖。（The Lunar Light: Discovery╱提供)
《月光探索》活動中，魯薩(後排左二)及參與體驗者一同現身。（洛杉磯時報╱Cath...
《月光探索》活動中，魯薩(後排左二)及參與體驗者一同現身。（洛杉磯時報╱Catherine Dzilenski 攝影)
組圖3:《月光探索》最後會進入一段類似密室逃脫的小型解謎環節。（洛杉磯時報╱Ca...
組圖3:《月光探索》最後會進入一段類似密室逃脫的小型解謎環節。（洛杉磯時報╱Catherine Dzilenski 攝影)

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