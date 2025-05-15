希望之城全美最大門診中心「希望廣場」 洛縣杜瓦迪開幕

希望之城高層12日舉行剪彩儀式，慶祝「希望廣場」盛大開幕。（希望之城提供）

癌症 治療機構希望之城（City of Hope）在南加 地區開設門診中心「希望廣場」（Hope Plaza），日前舉行開幕式，這是該醫療網全美38個門診中心最大的一家。「希望廣場」將各專業的癌症專家匯聚，為患者及其家屬提供更便捷的醫療服務。

「希望廣場」坐落在洛杉磯 縣杜瓦迪市（Duarte）希望之城園區，12日開幕活動迎來近百位與會者。首席臨床醫師、執行長Marcel van den Brink指出，新門診中心將為患者提供全方位服務。

「希望廣場」從癌症預防到康復，所有項目都可在一處提供，（希望之城提供）

隨著早期檢測和治療技術的進步，癌症正逐漸轉變為慢性病。在洛杉磯縣，每年271人中，就有1人被診斷患有癌症，希望之城的全國癌症治療系統，每年治療超過15.7萬名患者。「希望廣場」考慮患者治療需求，增加門診服務數量；該門診中心設有84間檢查室，就診潛力提高69%，每年可增加16.8萬次患者就診量。

「希望廣場」擴大癌症臨床試驗，患者有機會參與更多項創新的1 - 3期臨床試驗。（希望之城提供）

「希望廣場」是為期七年、耗資10億美元園區改造計畫的核心項目，將癌症專家齊聚一處，提供最先進的治療和支持性護理服務，包括疼痛管理、心理健康服務和營養指導。Van den Brink表示，這些專家處醫療前沿，他們基於個體基因開展治療，運用機器人和微創手術，採用最先進的介入放射學技術，精準治療疾病的同時，不損傷健康細胞。

希望之城最大門診中心「希望廣場」12日舉行開幕儀式。（希望之城提供）

「希望廣場」從癌症預防到康復，所有項目都可在一處提供，患者一次就診，就能見到所有護理團隊成員。「希望廣場」擴大癌症臨床試驗，患者有機會參與超過735項創新的1-3期臨床試驗，在這些有前景的新療法成為標準治療方案前，便可率先接受治療。

「希望廣場」還提供身心冥想、針灸、情感和心理諮詢，以及財務和實際生活援助等服務，滿足患者及其家屬的各種需求。