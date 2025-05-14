助建可負擔住房 洛縣將發行1.4億債券

洛杉磯縣第一選區縣政員Hilda L. Solis。（本報檔案照）

洛杉磯 縣政委員會13日通過兩項由縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 提出的動議，核准發行總額1億4000萬美元的債券 ，用以興建第一選區內兩項大型可負擔與支援性住宅計畫，預計新增超過350個住宅單位。

根據縣府說明，此舉將善用縣有土地資源，提供長者、家庭及面臨無家可歸風險者安全穩定的住房與整合式支援服務。該兩項計畫分別位洛杉磯綜合醫療中心（Los Angeles General Medical Center）與艾爾蒙地（El Monte）麥克拉倫廳（MacLaren Hall）舊址。洛杉磯縣發展局（LACDA）將分別發行6000萬美元與8000萬美元債券，資助「百年＋復原照護村第2期」（Century + Restorative Care Village Phase II）與「希望村」（Esperanza Village）計畫。縣府強調，相關債券將由開發商自行償還，對公共財政不構成負擔。

「百年＋復原照護村第2期」計畫將於北Mission路1325號的縣有土地興建150戶可負擔與永久性支援性住宅，專為長者設計。建築內還規畫1萬1000多平方呎的公共空間，另設戶外療癒設施。

另一項「希望村」計畫，則將Durfee路4024號的麥克拉倫廳重新開發為202戶住宅，該社區多數單位將提供給極低收入長者、家庭與過渡年齡青年（TAY），並配有屋頂平台、社區空間與個案管理辦公室。

蘇麗絲表示，該案是她推動洛杉磯綜合醫療中心打造「健康村」構想的重要一環，不僅為長者提供深度支援性住房，也強化整合式照護與社會支持網絡。這兩項住宅計畫，體現縣府持續推動可負擔住房政策與關懷弱勢群體的決心，並展現對洛縣第一選區居民長期承諾的落實。