赴美生子紀錄片 揭華人媽媽秘辛

多數孕婦對美國社會與制度了解甚少,也不會說英文,因此傾向選擇「一條龍服務」的月子中心。(截圖自紀錄片官方預告)

聚焦中國孕婦赴美產子的紀錄片「好想生個美國寶寶」(How to Have an American Baby),日前於洛杉磯 舉辦系列放映活動。影片揭示一條橫跨太平洋、遊走法律灰色地帶的地下生育旅遊產業鏈,呈現當代中國女性在國籍、階級、家庭與自我追求之間的掙扎與選擇。

該紀錄片拍攝已近十年,華裔 導演戴家馨(Leslie Tai)也分享對該產業近期狀況的觀察。她表示,即便在疫情期間中美航班受限、生育旅遊短暫中斷,但整體系統並未瓦解。她提到,仍有家庭透過繞道墨西哥的方式進入美國,完成赴美生子的規畫,微信等平台上的中介公司亦持續低調營運。

此外,她也提及,有些曾赴美生子的女性近年對此決定感到遲疑,部分原因包括美國吸引力下降,以及中國內部反美情緒上升。她表示,雖然目前赴美生子簽證受限,但「只要制度存在落差,就會有人試圖穿越邊界。」

長期深入拍攝跨境「生產鏈」

「好想生個美國寶寶」自北京出發,追蹤多位懷孕後期的中國女性,孤身前往南加州聖蓋博谷地區待產,目的是讓新生兒取得美國國籍。她們多數透過中介牽線,支付高額費用入住「月子中心」——這些隱身於爾灣 、羅蘭岡、奇諾岡等華人聚集區的民宅,被改造成能容納多位孕婦共住的臨時住所。自2016年起,華裔導演戴家馨便開始長期深入拍攝,訪問多位孕婦、月子中心經營者、中國生育旅遊中介,以及美國本地的司機、廚師、月嫂,甚至洛杉磯縣的建築安全官員與移民律師,試圖勾勒出這條頗具規模的跨境「生產鏈」。

根據片中內容,一些中國孕婦透過國內的宣傳講座接觸到生育旅遊資訊,這些講座通常會誇張放大成為美國公民的好處。多數人對美國社會與制度了解甚少,也不會說英文,因此傾向選擇「一條龍服務」的月子中心。這些中心提供住宿、餐飲、就醫安排、文件辦理、月嫂陪伴、接送與短途旅遊等服務。影片中指出,2016年在爾灣的某月子中心,全套費用就已高達4萬美元。

有孕婦在片中表達對醫療收費的無奈,稱由於無保險、需自費支付,醫院往往漫天要價,兩天住院費高達9000美元。也有孕婦遭遇重大打擊——孩子出生不久即夭折。她懷疑可能與醫療處置有關,但因語言不通、事件牽涉眾多環節,最終選擇不追究。

為打入這個封閉產業,戴家馨起初透過華文網站上的廣告聯繫月子中心業者,並以「親戚考慮赴美生子」為由,進行初步接觸,當時並未表明拍攝意圖。她坦言,讓她意外的是,許多業者反而十分開放、熱情,甚至邀請她吃飯。她認為,因為不少經營者英文不流利,對她這位中英文皆通、又熟悉中美兩地文化的人,自然較易產生信任與依賴。她也觀察到,在這個產業中有大量的「單身女性」,不少月子中心的老闆娘,原本就是早年赴美生子的中國媽媽,選擇留在當地,靠經營月子中心維生。

建立關係後,戴家馨採取逐步深入的方式進行訪談,以傾聽與陪伴為原則。她表示,影片的出發點並非揭露或譴責,而是希望呈現這些女性在真實生活中的處境與情緒狀態。為保護受訪者,她在剪輯後特別諮詢律師,確認內容不會對參與者造成法律風險。