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河濱加大植物園 隱身校園自然寶庫

記者啟鉻／河濱報導
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UCR校園內的玫瑰花園。（記者啟鉻／攝影）
UCR校園內的玫瑰花園。（記者啟鉻／攝影）

河濱加大（UCR）校園有一處與眾不同的綠色天地，可以讓人一邊散步，一邊環遊植物世界。這就是UCR植物園（UCR Botanical Gardens），一座融合學術、教育與生態保育的自然寶庫。

UCR植物園入口。（記者啟鉻／攝影）
UCR植物園入口。（記者啟鉻／攝影）

據校方資料，這座植物園收藏來自世界各地的超過3500種植物，涵蓋多種氣候帶與生態系，是南加州地區難得的「活植物博物館」。園區占地約40英畝，隱身在UCR校園山坡之間，宛如自然秘境。遊客沿蜿蜒步道前行，不時會與來自南半球的植物不期而遇，或許是澳洲的尤加利樹正迎風搖曳，或是南非區的火焰花正熱情綻放。由於季節差異，看到的植物花期也不同。

UCR校園內的各種耐旱植物。（記者啟鉻／攝影）
UCR校園內的各種耐旱植物。（記者啟鉻／攝影）

走進沙漠植物區，彷彿踏上另一個星球。各種造型獨特的仙人掌與多肉植物密密麻麻，呈現出大自然的創意與生命韌性。其中，金琥（Golden Barrel Cactus）圓滾滾如大西瓜，滿身黃刺，令人望而卻步卻又忍不住多看幾眼；玉扇（Haworthia truncata）則像一扇扇小窗戶，是多肉迷眼中的寶石；而龍舌蘭（Agave）更有戲劇般的人生，它一生只開一次花，盛開之後就悄然凋謝。

加州本土植物區蘊藏維繫生態平衡的重要力量。帶濃郁香氣的鼠尾草（Salvia），總吸引蜂鳥翩翩飛舞；春天時，整片山坡盛開金黃色的加州罌粟花（California Poppy），既是州花，也是攝影師心中的夢幻畫面；而外表不起眼的Buckwheat，則是蝴蝶幼蟲的重要食源，是昆蟲與植物共生的典範。

植物園有一個區域，彷彿把遊客帶到遙遠的南半球。這裡的植物不僅外型奇特，還與南加州的乾燥氣候相適應。高聳的火焰花（Aloe ferox）如火炬，燦爛熱烈；袋鼠爪（Kangaroo Paw）花如其名，花朵就像伸出的袋鼠腳掌，生動而可愛；而被譽為「植物界孔雀」的普羅蒂亞（Protea）是南非國花，花形壯觀如藝術品，令人驚豔。

植物園內的香草花園。（記者啟鉻／攝影）
植物園內的香草花園。（記者啟鉻／攝影）

愛吃水果或熱愛香草植物的遊客，在這也會看到番石榴、柚子、芒果、香蕉樹等。而在草本植物區，還可親手觸摸與辨識迷迭香、薄荷、香蜂草等香草植物，感受植物的療癒與活力。

UCR植物園不僅是散步放鬆好地方，更是啟發觀察力的戶外教室。對家長來說，這裡更是寓教於樂的理想場所，可以與孩子一起認識不同形狀的葉子、細數花朵顏色，甚至靜靜觀察蝴蝶停在花瓣上的模樣。每一次停下腳步，都是一次對自然的認知和敬意。

加州 植物園 南加

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