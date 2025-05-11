捕捉20年變遷 賈樟柯赴洛分享新片「風流一代」

電影以賈樟柯自2001年起拍攝的大量素材為基礎，結合紀錄與虛構手法，呈現一位女性在中國社會劇變中的生命歷程。（「風流一代」英文官方海報）

中國知名導演賈樟柯最新影片「風流一代」（Caught by the Tides）2日在洛杉磯 舉行特別放映，全場座無虛席，現場聚集眾多華人 影迷，氣氛熱烈。賈樟柯親臨現場與觀眾對談，分享影片背後的創作歷程。映後交流由洛加大（UCLA）中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）主持。

「風流一代」以賈樟柯自2001年起拍攝的大量素材為基礎，結合紀錄與虛構手法，呈現一位女性在中國社會劇變中漂泊、追尋、失落與堅持的生命歷程。影片由趙濤主演，橫跨20餘年歷史背景，是導演一次深刻的個人與集體記憶回溯。

賈樟柯最新影片「風流一代」於5月2日在洛杉磯舉行特別放映，全場座無虛席。（記者劉子為/攝影）

賈樟柯指出，「風流一代」的起點可追溯至2001年，當時他手持數碼攝影機開始拍攝生活中的片段，最初甚至想取名為「拿數碼攝影機的人」，向蘇聯導演維托夫的經典致敬。他希望藉由數位攝影技術的自由性，跳脫傳統電影的敘事框架，回到與生活貼近的即時記錄。他回憶道，影片素材斷斷續續拍攝了20多年，直到疫情 期間，他才意識到應該將這段旅程完整整理成片。「我突然意識到應該以此為基礎完成一部影片。這部片像是一段回望，也是一種重生。」

在分享創作經歷時，賈樟柯提到與他合作多年的攝影、錄音與美術團隊，許多從他的處女作時期就開始並肩作戰，「不同年代有不同的創作條件與器材，但我們從不因為手上的只是DV（攝影機），就降低對影像的要求」。

音樂亦是影片的重要元素之一，包括萬能青年旅店的「殺死一個石家莊人」等搖滾歌曲，與空間中真實的環境聲共同構築情緒場域。賈樟柯說，「很多記憶是跟著音樂來的，一首流行歌之所以流行，是因為它正好唱出了那個時代年輕人的心情。」