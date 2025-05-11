我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

捕捉20年變遷 賈樟柯赴洛分享新片「風流一代」

記者劉子為╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影以賈樟柯自2001年起拍攝的大量素材為基礎，結合紀錄與虛構手法，呈現一位女性在中國社會劇變中的生命歷程。（「風流一代」英文官方海報）
電影以賈樟柯自2001年起拍攝的大量素材為基礎，結合紀錄與虛構手法，呈現一位女性在中國社會劇變中的生命歷程。（「風流一代」英文官方海報）

中國知名導演賈樟柯最新影片「風流一代」（Caught by the Tides）2日在洛杉磯舉行特別放映，全場座無虛席，現場聚集眾多華人影迷，氣氛熱烈。賈樟柯親臨現場與觀眾對談，分享影片背後的創作歷程。映後交流由洛加大（UCLA）中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）主持。

「風流一代」以賈樟柯自2001年起拍攝的大量素材為基礎，結合紀錄與虛構手法，呈現一位女性在中國社會劇變中漂泊、追尋、失落與堅持的生命歷程。影片由趙濤主演，橫跨20餘年歷史背景，是導演一次深刻的個人與集體記憶回溯。

賈樟柯最新影片「風流一代」於5月2日在洛杉磯舉行特別放映，全場座無虛席。（記者劉...
賈樟柯最新影片「風流一代」於5月2日在洛杉磯舉行特別放映，全場座無虛席。（記者劉子為/攝影）

賈樟柯指出，「風流一代」的起點可追溯至2001年，當時他手持數碼攝影機開始拍攝生活中的片段，最初甚至想取名為「拿數碼攝影機的人」，向蘇聯導演維托夫的經典致敬。他希望藉由數位攝影技術的自由性，跳脫傳統電影的敘事框架，回到與生活貼近的即時記錄。他回憶道，影片素材斷斷續續拍攝了20多年，直到疫情期間，他才意識到應該將這段旅程完整整理成片。「我突然意識到應該以此為基礎完成一部影片。這部片像是一段回望，也是一種重生。」

在分享創作經歷時，賈樟柯提到與他合作多年的攝影、錄音與美術團隊，許多從他的處女作時期就開始並肩作戰，「不同年代有不同的創作條件與器材，但我們從不因為手上的只是DV（攝影機），就降低對影像的要求」。

音樂亦是影片的重要元素之一，包括萬能青年旅店的「殺死一個石家莊人」等搖滾歌曲，與空間中真實的環境聲共同構築情緒場域。賈樟柯說，「很多記憶是跟著音樂來的，一首流行歌之所以流行，是因為它正好唱出了那個時代年輕人的心情。」

疫情 洛杉磯 華人

上一則

加州年度租金漲幅上限法案 通過又撤回

下一則

精選4代表作 導演鍾孟宏回顧影展5╱16洛城登場

延伸閱讀

章子怡獲金橋傳承大獎 李安獻上「世紀擁抱」…她喊「That's love」

章子怡獲金橋傳承大獎 李安獻上「世紀擁抱」…她喊「That's love」
「格雷五十道陰影」導演抗癌多年睡夢中離世 享壽71歲

「格雷五十道陰影」導演抗癌多年睡夢中離世 享壽71歲
台越混血女星獲人生首座演員獎 夏于喬讚：目不轉睛

台越混血女星獲人生首座演員獎 夏于喬讚：目不轉睛
李康生新作變成老太婆 操四川方言穿越千年歷史

李康生新作變成老太婆 操四川方言穿越千年歷史
交往3年不敵考驗…童星出身的她 短命婚「11個月玩完」

交往3年不敵考驗…童星出身的她 短命婚「11個月玩完」
7橋梁2隧道設超速攝影機 MTA有望獲授權安裝

7橋梁2隧道設超速攝影機 MTA有望獲授權安裝

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46
無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

2025-05-05 17:21
專家分析，好市多和山姆油價便宜的主要原因在於吸引顧客上門購物。（好市多臉書）

好市多汽油價便宜 專家揭秘原來如此

2025-05-03 17:43
帳單顯示，醫師診察費750美元並無保險折抵，需自費支付377.67美元。該家庭指出，同次看診卻收到兩張獨立帳單，凸顯美國醫療費用與系統結構的複雜性（圖／受訪者提供）

沒問清？就醫竟收「場地費」 華女接帳單傻眼

2025-05-04 21:17

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼