精選4代表作 導演鍾孟宏回顧影展5╱16洛城登場

駐洛杉磯臺灣書院與美國電影中心將於16日起至18日合作舉辦「鍾孟宏導演回顧影展」。（臺灣書院提供）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處臺灣書院與美國電影中心（American Cinematheque, AC）合作，邀請三度代表台灣角逐奧斯卡獎 的導演鍾孟宏來美，將於16日至18日在洛杉磯舉行個人回顧影展。這是繼侯孝賢、楊德昌、李安、蔡明亮之後，又一位備受國際影壇矚目的台灣導演於美西舉辦專題放映。

鍾孟宏為金馬獎常勝軍，曾以「失魂」、「陽光普照」、「瀑布」分別角逐第86屆、第93屆與第94屆奧斯卡最佳國際影片獎。其中2019年的「陽光普照」深刻描繪台灣家庭的悲歡離合與現實困境，並成功挺進奧斯卡最佳國際影片前15強。本次影展精選四部代表作，包括2008年導演首部自編自導的長片「停車」，刻畫都市人生百態與生活無奈；2016年公路電影「一路順風」，透過導演獨特運鏡，展現台灣特有的人文風景與社會寫照；2019年的「陽光普照」；以及2024年新作「餘燼」，將在本次活動中進行美國首映。該片橫跨台灣從戒嚴到解嚴的半世紀歷程，探討個人與國家的記憶與歷史傷痛，呈現一段和解旅程。

「停車」是鍾孟宏自編、自攝、自導的第一部劇情片。（臺灣書院提供） 公路電影「一路順風」鍾孟宏獨特運鏡，呈現出臺灣特有的人文景色。（臺灣書院提供） 「陽光普照」代表台灣參選第93屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，且挺進最終15強短名單。（臺灣書院提供） 「餘燼」將於美國首映，鍾孟宏導演最新作品。（臺灣書院提供）

臺灣書院指出，美國電影中心長期深耕在地社群，會員眾多，場館地點重要，並擁有良好口碑及豐富影視資源。此次雙方攜手，不僅選映鍾孟宏導演多部經典作品，也邀請導演親自出席映後座談，與好萊塢影視專業人士及影迷直接對話，深入分享創作理念，期盼促成台美影視產業更多合作機會。

鍾孟宏導演回顧影展場次如下：16日晚上7時放映「停車」，晚上10時放映「一路順風」；17日晚上7時放映「陽光普照」；18日下午3時30分壓軸登場的是「餘燼」，為該片在美國的首映。放映場地為洛杉磯的Los Feliz 3電影院 （1822 N Vermont Ave, Los Angeles, CA 90027）及聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的Aero電影院（1328 Montana Ave, Santa Monica, CA 90403）。

更多詳情與購票資訊，請洽美國電影中心官網： https://www.americancinematheque.com/series/chung-mong-hong-an-american-cinematheque-retrospective/