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洛啟動平台 助小企業搶奧運等5千億商機

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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洛杉磯地區商會會長薩利納斯（右二）與多位合作機構代表出席「Get in the Game LA」平台啟動儀式，協力推動本地小企業參與重大採購機會。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯地區商會會長薩利納斯（右二）與多位合作機構代表出席「Get in the Game LA」平台啟動儀式，協力推動本地小企業參與重大採購機會。（記者張庭瑜／攝影）

配合全國小企業周，洛杉磯地區商會8日啟動「Get in the Game LA供應商資源平台」（Get in the Game LA Supplier Resource Hub），協助本地小企業掌握未來幾年內因奧運世界盃、交通建設及野火重建所帶來的超過5000億美元經濟機會。商會並強調，該平台將持續強化多語言資源，便利包括華語在內的移民社區小企業參與。

薩利納斯介紹新平台功能，強調提供免費資源、專屬顧問與多語言支援，助移民與少數族裔...
薩利納斯介紹新平台功能，強調提供免費資源、專屬顧問與多語言支援，助移民與少數族裔企業「取得合約準備資格」。（記者張庭瑜／攝影）

商會會長薩利納斯（Maria Salinas）指出，2026年國際足總世界盃及2028年洛杉磯奧運等重大賽事，將為洛杉磯地區帶來大量採購與基礎建設需求，預估總投資額超過5000億美元。商機涵蓋運動場館、交通設施、觀光住宿、災後重建等多個領域，為本地企業創造前所未見的發展契機。她表示，「這些合約不該只屬於大企業，我們希望更多在地小企業能參與，這正是『Get in the Game』平台的目標。」商會過去執行多項政府合作案時，皆有推動多語言課程與翻譯服務，未來也將與聯邦小企業管理局合作，提供華語、西班牙語等語系的支援內容，目前已列入平台優先開發項目。

「Get in the Game LA」平台啟動儀式現場湧入超過百名中小企業主、...
「Get in the Game LA」平台啟動儀式現場湧入超過百名中小企業主、社區代表與媒體人員，許多業者希望透過新平台爭取奧運、世界盃與基礎建設相關合約商機。（記者張庭瑜／攝影）

除奧運與世界盃帶來的龐大採購需求外，薩利納斯也宣布，商會同步啟動「小企業災後復原基金」，專為受野火重創的業者提供財務援助與技術支援。她指出，重建將不只限於短期內完成，商會將長期陪伴受災企業走上復原之路。

洛杉磯市長經濟與重大活動辦公室執行長克里克科里安（右）表示，未來奧運與世界盃等重...
洛杉磯市長經濟與重大活動辦公室執行長克里克科里安（右）表示，未來奧運與世界盃等重大賽事將為洛市帶來前所未見的採購機會。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯市長經濟與重大活動辦公室執行長克里克科里安（Paul Krekorian）也到會表示，自Measure M通過後，洛市公共交通投資規模為全美之最，加上世界盃、超級盃與奧運將接連登場，將為地區帶來前所未有的經濟注入。他強調，這些採購機會必須留在本地，讓就業與稅收回饋洛杉磯社區，而非流向外州或外國企業。

國際工程公司AECOM副總裁比洛普斯（Ken Billups）表示，該公司將擔任2028年洛杉磯奧運場館建設的基礎設施合作夥伴，並保證在規畫與施工過程中，優先納入本地與多元背景供應商。他以運動比喻表示，「我們不只得分，更助攻，讓小企業也能參與這場勝利。」

記者會中，受惠小企業主博爾斯（Mary Ann Bolles）分享自身經驗。她從一人創業起步，透過商會協助，陸續拿下州及縣政府合約，至今業務遍及加州多地，正籌備參與奧運標案。她說，對小企業而言，集中且可導引的資源平台是關鍵，「有顧問牽著我們走第一步，正是這個平台最珍貴的價值」。

此次平台由商會與Next Street、Vermont Slauson經濟發展公司（VSEDC）及LISC洛杉磯（LISC LA）合作開發，整合免費資源、一對一輔導、訓練課程、採購媒合及資金服務等內容，企業可透過簡單註冊，在數分鐘內取得量身配對的顧問與服務。據Next Street合夥人瓊斯（Donald Jones）說明，該平台首日即上線超過20家機構與45項資源，並動員近20位顧問，預計能協助超過1000家企業接觸到合約與融資機會。

洛杉磯 奧運 世界盃

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