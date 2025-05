洛啟動平台 助小企業搶奧運等5千億商機

洛杉磯地區商會會長薩利納斯(右二)與多位合作機構代表出席「Get in the Game LA」平台啟動儀式,協力推動本地小企業參與重大採購機會。(記者張庭瑜/攝影)

配合全國小企業周,洛杉磯 地區商會8日啟動「Get in the Game LA供應商資源平台」(Get in the Game LA Supplier Resource Hub),協助本地小企業掌握未來幾年內因奧運 、世界盃 、交通建設及野火重建所帶來的超過5000億美元經濟機會。商會並強調,該平台將持續強化多語言資源,便利包括華語在內的移民社區小企業參與。

薩利納斯介紹新平台功能,強調提供免費資源、專屬顧問與多語言支援,助移民與少數族裔企業「取得合約準備資格」。(記者張庭瑜/攝影)

商會會長薩利納斯(Maria Salinas)指出,2026年國際足總世界盃及2028年洛杉磯奧運等重大賽事,將為洛杉磯地區帶來大量採購與基礎建設需求,預估總投資額超過5000億美元。商機涵蓋運動場館、交通設施、觀光住宿、災後重建等多個領域,為本地企業創造前所未見的發展契機。她表示,「這些合約不該只屬於大企業,我們希望更多在地小企業能參與,這正是『Get in the Game』平台的目標。」商會過去執行多項政府合作案時,皆有推動多語言課程與翻譯服務,未來也將與聯邦小企業管理局合作,提供華語、西班牙語等語系的支援內容,目前已列入平台優先開發項目。

「Get in the Game LA」平台啟動儀式現場湧入超過百名中小企業主、社區代表與媒體人員,許多業者希望透過新平台爭取奧運、世界盃與基礎建設相關合約商機。(記者張庭瑜/攝影)

除奧運與世界盃帶來的龐大採購需求外,薩利納斯也宣布,商會同步啟動「小企業災後復原基金」,專為受野火重創的業者提供財務援助與技術支援。她指出,重建將不只限於短期內完成,商會將長期陪伴受災企業走上復原之路。

洛杉磯市長經濟與重大活動辦公室執行長克里克科里安(右)表示,未來奧運與世界盃等重大賽事將為洛市帶來前所未見的採購機會。(記者張庭瑜/攝影)

洛杉磯市長經濟與重大活動辦公室執行長克里克科里安(Paul Krekorian)也到會表示,自Measure M通過後,洛市公共交通投資規模為全美之最,加上世界盃、超級盃與奧運將接連登場,將為地區帶來前所未有的經濟注入。他強調,這些採購機會必須留在本地,讓就業與稅收回饋洛杉磯社區,而非流向外州或外國企業。

國際工程公司AECOM副總裁比洛普斯(Ken Billups)表示,該公司將擔任2028年洛杉磯奧運場館建設的基礎設施合作夥伴,並保證在規畫與施工過程中,優先納入本地與多元背景供應商。他以運動比喻表示,「我們不只得分,更助攻,讓小企業也能參與這場勝利。」

記者會中,受惠小企業主博爾斯(Mary Ann Bolles)分享自身經驗。她從一人創業起步,透過商會協助,陸續拿下州及縣政府合約,至今業務遍及加州多地,正籌備參與奧運標案。她說,對小企業而言,集中且可導引的資源平台是關鍵,「有顧問牽著我們走第一步,正是這個平台最珍貴的價值」。

此次平台由商會與Next Street、Vermont Slauson經濟發展公司(VSEDC)及LISC洛杉磯(LISC LA)合作開發,整合免費資源、一對一輔導、訓練課程、採購媒合及資金服務等內容,企業可透過簡單註冊,在數分鐘內取得量身配對的顧問與服務。據Next Street合夥人瓊斯(Donald Jones)說明,該平台首日即上線超過20家機構與45項資源,並動員近20位顧問,預計能協助超過1000家企業接觸到合約與融資機會。