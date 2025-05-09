我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭槍殺

傳奇2.0音樂劇 母親節爾灣登場 花木蘭、美猴王、哪吒說故事

橙縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
爾灣市議員劉令淳（右一）要陪媽媽華企菁（中）看傳奇音樂劇。（主辦單位）
爾灣市議員劉令淳（右一）要陪媽媽華企菁（中）看傳奇音樂劇。（主辦單位）

由南海岸中華文化中精心籌劃推出的傳奇2.0音樂劇，今年母親節（5月11日）將在橙縣Segerstrom Hall登場，包括爾灣副市長James Mai、市議員劉令淳（Melinda Liu）與 William Go等民選官員，同聲推薦市民闔家觀賞，劉令淳將陪母親華企菁再度觀賞傳奇音樂劇，歡度不一樣的母親節。

南海岸中華文化中心將在橙縣Segerstrom Hall演出「傳奇」2.0音樂劇，不僅有東、西樂器合奏激蕩與悠揚的原創樂曲、踢躂舞團、少林醉拳高手與空中特技，更安排「頌讚母愛」節目，邀請大家一起來見證母愛的「傳奇」。

策劃演出的指揮兼作曲家何彬表示，今年母親節演出的「頌讚母愛」傳奇2.0，將以膾炙人口的感恩歌謠和原創歌曲揭開序幕；從華語世界經典的「世上只有媽媽好」，到西洋原創歌曲「It Is Because of You」；透過中西文化的情感表達與交匯，既能感受華人含蓄而深沉感恩，還能體會西方直率熱烈的愛意迸發。

表演當天的Segerstrom Hall，將化身時空交錯的故事殿堂，帶領觀眾觀賞哪吒的奮戰精神、孫悟空的機智勇敢與花木蘭的忠孝情懷。而三位傳奇人物的故事，將由一名母親對女兒講述床邊故事之後展開，讓「傳奇」與母愛緊緊相連。

更多表演詳情，請至https://www.sccca.org/index.php?src=gendocs&srctype=detail&id=246

傳奇音樂劇，結合中西樂器、舞蹈、武術與動畫特效， 視覺震撼，氣氛磅礡（主辦單位）...
傳奇音樂劇，結合中西樂器、舞蹈、武術與動畫特效， 視覺震撼，氣氛磅礡（主辦單位）。
傳奇音樂劇，結合中西樂器、舞蹈、武術與動畫特效， 視覺震撼，氣氛磅礡 （主辦單位...
傳奇音樂劇，結合中西樂器、舞蹈、武術與動畫特效， 視覺震撼，氣氛磅礡 （主辦單位）。
爾灣市副市長James Mai（中）、市議員劉令淳（右）與William Go等...
爾灣市副市長James Mai（中）、市議員劉令淳（右）與William Go等三名亞裔官員同聲向市民推薦傳奇。（主辦單位）

母親節 橙縣 華人

上一則

佳沛寶石紅奇異果 西岸零售試點3周

下一則

天普市「美寶會•椒宴」開幕 國宴級健康家鄉味

延伸閱讀

白冰冰最怕母親節 要求子弟兵千萬別做這些事

白冰冰最怕母親節 要求子弟兵千萬別做這些事
母親節

母親節
母親節優惠 美國AA花旗蔘直銷中心享5折

母親節優惠 美國AA花旗蔘直銷中心享5折
紐約皮衣皮草公司 母親節回饋展銷會

紐約皮衣皮草公司 母親節回饋展銷會
花木蘭、美猴王、哪吒傳奇 母親節爾灣上演視覺震撼

花木蘭、美猴王、哪吒傳奇 母親節爾灣上演視覺震撼
從舞蹈到包餃子 兒童博物館亞裔月活動五花八門

從舞蹈到包餃子 兒童博物館亞裔月活動五花八門

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作