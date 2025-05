傳奇2.0音樂劇 母親節爾灣登場 花木蘭、美猴王、哪吒說故事

爾灣市議員劉令淳(右一)要陪媽媽華企菁(中)看傳奇音樂劇。(主辦單位)

由南海岸中華文化中精心籌劃推出的傳奇2.0音樂劇,今年母親節 (5月11日)將在橙縣 Segerstrom Hall登場,包括爾灣副市長James Mai、市議員劉令淳(Melinda Liu)與 William Go等民選官員,同聲推薦市民闔家觀賞,劉令淳將陪母親華企菁再度觀賞傳奇音樂劇,歡度不一樣的母親節。

南海岸中華文化中心將在橙縣Segerstrom Hall演出「傳奇」2.0音樂劇,不僅有東、西樂器合奏激蕩與悠揚的原創樂曲、踢躂舞團、少林醉拳高手與空中特技,更安排「頌讚母愛」節目,邀請大家一起來見證母愛的「傳奇」。

策劃演出的指揮兼作曲家何彬表示,今年母親節演出的「頌讚母愛」傳奇2.0,將以膾炙人口的感恩歌謠和原創歌曲揭開序幕;從華語世界經典的「世上只有媽媽好」,到西洋原創歌曲「It Is Because of You」;透過中西文化的情感表達與交匯,既能感受華人 含蓄而深沉感恩,還能體會西方直率熱烈的愛意迸發。

表演當天的Segerstrom Hall,將化身時空交錯的故事殿堂,帶領觀眾觀賞哪吒的奮戰精神、孫悟空的機智勇敢與花木蘭的忠孝情懷。而三位傳奇人物的故事,將由一名母親對女兒講述床邊故事之後展開,讓「傳奇」與母愛緊緊相連。