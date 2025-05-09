傳奇2.0音樂劇 母親節爾灣登場 花木蘭、美猴王、哪吒說故事

爾灣市議員劉令淳（右一）要陪媽媽華企菁（中）看傳奇音樂劇。（主辦單位）

由南海岸中華文化中精心籌劃推出的傳奇2.0音樂劇，今年母親節 （5月11日）將在橙縣 Segerstrom Hall登場，包括爾灣副市長James Mai、市議員劉令淳（Melinda Liu）與 William Go等民選官員，同聲推薦市民闔家觀賞，劉令淳將陪母親華企菁再度觀賞傳奇音樂劇，歡度不一樣的母親節。

南海岸中華文化中心將在橙縣Segerstrom Hall演出「傳奇」2.0音樂劇，不僅有東、西樂器合奏激蕩與悠揚的原創樂曲、踢躂舞團、少林醉拳高手與空中特技，更安排「頌讚母愛」節目，邀請大家一起來見證母愛的「傳奇」。

策劃演出的指揮兼作曲家何彬表示，今年母親節演出的「頌讚母愛」傳奇2.0，將以膾炙人口的感恩歌謠和原創歌曲揭開序幕；從華語世界經典的「世上只有媽媽好」，到西洋原創歌曲「It Is Because of You」；透過中西文化的情感表達與交匯，既能感受華人 含蓄而深沉感恩，還能體會西方直率熱烈的愛意迸發。

表演當天的Segerstrom Hall，將化身時空交錯的故事殿堂，帶領觀眾觀賞哪吒的奮戰精神、孫悟空的機智勇敢與花木蘭的忠孝情懷。而三位傳奇人物的故事，將由一名母親對女兒講述床邊故事之後展開，讓「傳奇」與母愛緊緊相連。