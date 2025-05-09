我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭槍殺

南加慈善高球賽 募款突破53萬美元 嚴長壽分享15年參與公益經驗

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
晚宴現場，主辦單位與五個獲選的美國在地慈善機構代表及志工合影。（主辦單位提供）
晚宴現場，主辦單位與五個獲選的美國在地慈善機構代表及志工合影。（主辦單位提供）

南加州華人社區日前在約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda Country Club）舉行2025年慈善高爾夫球賽暨公益晚宴，逾百僑界人士參與。今年募款總額突破53萬美元，其中楊信家族與王家培、王許月琴夫婦，各捐贈10萬美元，展現社區對跨國公益平台的支持與信任。活動募得款，除繼續資助台灣花東與偏鄉青年教育；自去年起，每年另撥款5萬美元，支持美國的五個慈善機構。

活動主辦人廖彬淳表示，平台過去主要支援台灣偏鄉，自2024年起，擴大回饋美國在地社區，透過獨立評選機制，選出5個501(c)(3)非營利組織，每單位給予1萬美元資助。

台灣財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽在晚宴中以「公益與人的價值」為題，分享15年來深耕花東的實務經驗。他指出，公益不應被地理與身分限制，應透過制度、理念與行動在各地生根。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀肯定嚴長壽在公益方面的貢獻。

晚宴拍賣活動氣氛熱烈，包括藝術家江賢二授權的大型畫作，自台灣空運來美，引發競標高潮。

當日球賽吸引逾百球友參加，慈善晚宴高朋滿座，展現南加僑界團結動員與公益實踐的力量。

活動由南加州台灣旅館業同業公會主辦，台灣平合文化基金會國際分會、世界台南共同發展基金會等單位協辦。

南加州慈善高爾夫球賽暨晚宴中公布「愛的溫度計」募款成果，截至當日晚間累積善款達5...
南加州慈善高爾夫球賽暨晚宴中公布「愛的溫度計」募款成果，截至當日晚間累積善款達53萬8701美元，現場由主持團隊進行說明與感謝。（主辦單位提供）

南加 加州 洛杉磯

上一則

天普市「美寶會•椒宴」開幕 國宴級健康家鄉味

下一則

2028夏季奧運 採雙場館開幕

延伸閱讀

南加本周末迎來一波高溫天氣

南加本周末迎來一波高溫天氣
徐佳青頒僑務榮譽職聘書 感謝僑界奉獻心力

徐佳青頒僑務榮譽職聘書 感謝僑界奉獻心力
打造江賢二藝術園區 旅德建築師林友寒放下被認同的渴望

打造江賢二藝術園區 旅德建築師林友寒放下被認同的渴望
觀光教父嚴長壽 5/11灣區演講「第二座山」

觀光教父嚴長壽 5/11灣區演講「第二座山」
觀光教父嚴長壽 5/11灣區公開演講第二座山

觀光教父嚴長壽 5/11灣區公開演講第二座山
嚴長壽公益演講人生的兩座山 4月30日洛杉磯、5月7日橙縣

嚴長壽公益演講人生的兩座山 4月30日洛杉磯、5月7日橙縣

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作