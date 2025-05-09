南加慈善高球賽 募款突破53萬美元 嚴長壽分享15年參與公益經驗

晚宴現場，主辦單位與五個獲選的美國在地慈善機構代表及志工合影。（主辦單位提供）

南加 州華人社區日前在約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda Country Club）舉行2025年慈善高爾夫球賽暨公益晚宴，逾百僑界人士參與。今年募款總額突破53萬美元，其中楊信家族與王家培、王許月琴夫婦，各捐贈10萬美元，展現社區對跨國公益平台的支持與信任。活動募得款，除繼續資助台灣花東與偏鄉青年教育；自去年起，每年另撥款5萬美元，支持美國的五個慈善機構。

活動主辦人廖彬淳表示，平台過去主要支援台灣偏鄉，自2024年起，擴大回饋美國在地社區，透過獨立評選機制，選出5個501(c)(3)非營利組織，每單位給予1萬美元資助。

台灣財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽在晚宴中以「公益與人的價值」為題，分享15年來深耕花東的實務經驗。他指出，公益不應被地理與身分限制，應透過制度、理念與行動在各地生根。駐洛杉磯 台北經文處處長紀欽耀肯定嚴長壽在公益方面的貢獻。

晚宴拍賣活動氣氛熱烈，包括藝術家江賢二授權的大型畫作，自台灣空運來美，引發競標高潮。

當日球賽吸引逾百球友參加，慈善晚宴高朋滿座，展現南加僑界團結動員與公益實踐的力量。