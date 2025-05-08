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蒙特利公園市歡慶109周年 4天嘉年華熱鬧登場

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為慶祝建市109周年，蒙市將舉辦為期四天的嘉年華活動。（蒙市市府官網）
為慶祝建市109周年，蒙市將舉辦為期四天的嘉年華活動。（蒙市市府官網）

為慶祝建市109周年，蒙特利公園市將於5月8日（周四）至11日（周日），在巴恩斯公園（Barnes Park）舉辦為期四天「蒙特利公園生日快樂・歡樂遊園嘉年華」（Happy Birthday Monterey Park, Play Days Carnival）。活動由Carnival Midway Attractions主辦，將帶來刺激的遊樂設施、現場音樂、美食餐車、傳統表演及多元文化活動，打造一場適合所有人參與的家庭盛會。

活動期間每天皆有不同主題與精采表演，包含墨西哥傳統樂團 Mariachi 的熱情演出、Shock Proof 樂團帶來的90年代搖滾、80年代風格的樂團 Identity Theft (IDT)，以及周日登場的亞太裔傳統文化月（AAPI Heritage Month）專場。周日自下午1時起，將有薩克斯風獨奏、Langley Center 長者舞蹈團、太鼓演出、Ynez 小學舞獅隊、專業太鼓團體 Taiko Project 及 YG Dance Studio 街舞接力演出，展現亞裔文化的多元風貌與活力。

嘉年華現場同時設有各式美食攤位，包含人氣冰品 Fluff Ice、美式漢堡 Patty Meets Bun 以及窯烤披薩 Wood Fire Pies，讓民眾在享受遊樂與音樂饗宴的同時，也能一嚐各地美食。

嘉年華營業時間為：周四下午4時至晚上10時，周五下午5時至晚上11時，周六下午1時至晚上11時以及周日下午1時至晚上10時。

民眾可前往活動網站（https://tinyurl.com/2az6s3ey）提前購買遊樂設施門票，享受早鳥優惠。

蒙特利公園市 亞裔 墨西哥

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