AI電商1鍵生成影音 賣30萬元貨

吳元式認為，2025年將是中國企業出海的轉捩點，運用好AI技術可以在三年內站上浪頭。（記者劉子為/攝影）

一位員工、一間黑燈工廠、一套AI 系統— 這可能就是未來商業模式。Xavvi創辦人兼執行長吳元式（Peter Wu）在近日舉辦的中美企業峰會上表示，「AI正顛覆整個商業世界的生產邏輯。只要懂得善用工具，一人就能創造過去20人的營收。」

吳元式有40年編程經驗，見證從互聯網早期至今的每一次技術浪潮。他認為，2025年將是中國企業出海的轉捩點，未來三年若不行動，將錯失未來十年的紅利期。

他認為，AI的真正衝擊不是「幫人工作」，而是「取代工作」。Xavvi自2023年投入TikTok電商 ，不到一年便成為歐洲頂尖服務商，其成功關鍵在於完全以AI驅動。「別人用人力操作，我們全用AI。24小時不睡覺、不請假，還不拿薪水。」這一套模式讓一名員工能同時服務200家商家，自動投放廣告與優化成效，讓中國企業得以用最低的成本打進海外市場。

面對中美貿易戰帶來的出口壓力，吳元式反而看見轉型機會。他指出，過去中國工廠靠著品牌代工，一塊錢的產品賣給沃爾瑪 1.2美元，卻在美國被轉售至20美元。當關稅讓價格翻倍，反而逼工廠思考如何跳過中間商、自建品牌。「只要搭配網紅流量，1美元成本的商品加稅後變2.5美元，照樣可以賣20美元，利潤還翻了十倍。」他說，「你不需要再靠品牌商，因為一個2000萬粉絲的網紅，銷售力不輸一間沃爾瑪。」

這場AI帶來的生產方式變革已經在美國發酵。吳元式指出，美國目前正在德州進行「無人工廠」測試，例如特斯拉的robotaxi工廠，從鋼板進廠到整車出廠僅需五分鐘，未來可能壓縮到一分鐘。「這不是未來幻想，是現在進行式。當黑燈工廠普及，人工成本被消除，美國的製造成本甚至比中國還低80%。」他說。

Xavvi目前已在中國多個產業帶設立AI出海中心，協助企業用AI處理短影音、客服、語言翻譯，並對接歐美在地網紅。他也觀察到，美國部分網紅「懶到極致」，越懶，AI的替代效果越明顯。「有些人連影片都不想拍，我們就幫他們一鍵生成內容。他只要掛名，一條影片就能賣30萬美元的貨，自己拿走6萬，全程不用出力。」

針對青年失業問題，Xavvi也提出應對策略：培訓青年掌握AI工具，遠端幫1600萬全球網紅經營品牌電商。中國學生負責操作，海外網紅提供流量，正好形成一種新型勞務合作模式。