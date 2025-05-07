我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

AI電商1鍵生成影音 賣30萬元貨

記者劉子為／巴沙迪那報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳元式認為，2025年將是中國企業出海的轉捩點，運用好AI技術可以在三年內站上浪頭。（記者劉子為/攝影）
吳元式認為，2025年將是中國企業出海的轉捩點，運用好AI技術可以在三年內站上浪頭。（記者劉子為/攝影）

一位員工、一間黑燈工廠、一套AI系統— 這可能就是未來商業模式。Xavvi創辦人兼執行長吳元式（Peter Wu）在近日舉辦的中美企業峰會上表示，「AI正顛覆整個商業世界的生產邏輯。只要懂得善用工具，一人就能創造過去20人的營收。」

吳元式有40年編程經驗，見證從互聯網早期至今的每一次技術浪潮。他認為，2025年將是中國企業出海的轉捩點，未來三年若不行動，將錯失未來十年的紅利期。

他認為，AI的真正衝擊不是「幫人工作」，而是「取代工作」。Xavvi自2023年投入TikTok電商，不到一年便成為歐洲頂尖服務商，其成功關鍵在於完全以AI驅動。「別人用人力操作，我們全用AI。24小時不睡覺、不請假，還不拿薪水。」這一套模式讓一名員工能同時服務200家商家，自動投放廣告與優化成效，讓中國企業得以用最低的成本打進海外市場。

面對中美貿易戰帶來的出口壓力，吳元式反而看見轉型機會。他指出，過去中國工廠靠著品牌代工，一塊錢的產品賣給沃爾瑪1.2美元，卻在美國被轉售至20美元。當關稅讓價格翻倍，反而逼工廠思考如何跳過中間商、自建品牌。「只要搭配網紅流量，1美元成本的商品加稅後變2.5美元，照樣可以賣20美元，利潤還翻了十倍。」他說，「你不需要再靠品牌商，因為一個2000萬粉絲的網紅，銷售力不輸一間沃爾瑪。」

這場AI帶來的生產方式變革已經在美國發酵。吳元式指出，美國目前正在德州進行「無人工廠」測試，例如特斯拉的robotaxi工廠，從鋼板進廠到整車出廠僅需五分鐘，未來可能壓縮到一分鐘。「這不是未來幻想，是現在進行式。當黑燈工廠普及，人工成本被消除，美國的製造成本甚至比中國還低80%。」他說。

Xavvi目前已在中國多個產業帶設立AI出海中心，協助企業用AI處理短影音、客服、語言翻譯，並對接歐美在地網紅。他也觀察到，美國部分網紅「懶到極致」，越懶，AI的替代效果越明顯。「有些人連影片都不想拍，我們就幫他們一鍵生成內容。他只要掛名，一條影片就能賣30萬美元的貨，自己拿走6萬，全程不用出力。」

針對青年失業問題，Xavvi也提出應對策略：培訓青年掌握AI工具，遠端幫1600萬全球網紅經營品牌電商。中國學生負責操作，海外網紅提供流量，正好形成一種新型勞務合作模式。

吳元式直言，未來十年是消費降級與「口紅經濟」的黃金時代。在全球失業潮之下，消費者將不再追求昂貴品牌，而是品質相同、價格更低的平替品。「這正是中國製造的核心優勢。你要做的，不是創造AI，而是會使用AI，把它應用在客服、影片、廣告與品牌經營上。」吳元式表示，「AI不是選項，是必經之路。主動擁抱它，三年內你可以站上浪頭；否則三年後，只能在紅海裡拚價格。」

Xavvi 打造「線上＋線下」整合式展廳，為社群平台的網紅與中國供應商搭建即時連...
Xavvi 打造「線上＋線下」整合式展廳，為社群平台的網紅與中國供應商搭建即時連結的橋樑。（Xavvi官網）

AI 沃爾瑪 電商

上一則

8900億元退貨難題 南加公司用機器人解決

下一則

頻拒「陪審」恐受罰 5情況申請免除

延伸閱讀

「拍賣女王」優雅喊價 灣區才女高律琪TikTok爆紅

「拍賣女王」優雅喊價 灣區才女高律琪TikTok爆紅
貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議

貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議
風險不只來自台灣 美投資人為何要注意台幣匯率？WSJ：借貸成本恐提高

風險不只來自台灣 美投資人為何要注意台幣匯率？WSJ：借貸成本恐提高
美小額包裹免稅結束 廣州外貿服裝工廠陷困境

美小額包裹免稅結束 廣州外貿服裝工廠陷困境
網紅指胖東來賣玉石獲百倍暴利 市監局核查結果出來了

網紅指胖東來賣玉石獲百倍暴利 市監局核查結果出來了
關稅戰後 美國網紅飛中國代購掃貨成趨勢

關稅戰後 美國網紅飛中國代購掃貨成趨勢

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵